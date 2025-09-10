เปิดความเสียหาย รถส่งน้ำชนเสาไฟฟ้า จ.เชียงใหม่ หัก 52 ต้น บ้านพัง 20 หลัง กระทบผู้ใช้ไฟกว่า 2.17 แสนรายใน 3 อำเภอ
จากกรณีรถส่งน้ำชนเสาไฟฟ้าที่บริเวณถนนหนองฮ่อ (หมายเลข 1366) จ.เชียงใหม่ บ้านเรือนเสียหาย 20 หลัง เสาไฟฟ้าล้ม 52 ต้น เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ จำนวน 217,823 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม และสันทราย
วานนี้วันที่ 9 กันยายน ปภ.เชียงใหม่สรุปความเสียหายเบื้องต้น ดังนี้ 1. เสาไฟฟ้าเสียหายรวมทั้งสิ้น 52 ต้น ประกอบด้วย เสาแรงสูง 115 kV จำนวน 24 ต้น เสาแรงสูง 22 kV จำนวน 23 ต้น เสาแรงต่ำ 9 เมตร 5 ต้น 2.หม้อแปลง 7 ลูก 3.มิเตอร์ไฟฟ้า 34 เครื่อง
4.รถยนต์และบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ 20 หลัง ซึ่ง อบต.ช้างเผือก จะดำเนินการสำรวจความเสียหายอย่างละเอียดในวันนี้ (10 ก.ย.)
ขณะที่ คนขับรถกระบะได้รับบาดเจ็บ 1 ราย (ชาย 24 ปี นำส่งโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล) ผู้โดยสารเสียชีวิต 1 ราย (ชาย 27 ปี นำส่งโรงพยาบาลนครพิงค์แล้วเสียชีวิตในเวลาต่อมา)
อย่างไรก็ตาม หลังเกิดเหตุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้เร่งเข้าดำเนินการกู้คืนระบบไฟฟ้า และจ่ายกระแสไฟฟ้าเพื่อลดผลกระทบแล้ว โดยในเวลา 15.28 น.วันนี้ (10 ก.ย.) คาดว่าจะสามารถจ่ายไฟฟ้าคืนครบทุกพื้นที่