ชาวนา สุดท้อใจ ฝนตกหนักทำข้าวใกล้เก็บเกี่ยวล้มเสียหาย ขายได้ตันละไม่ถึง 5 พัน น้อยใจรัฐบาลใหม่ยังไม่พูดถึงราคาข้าว
อุทัยธานี-วันที่ 10 กันยายน ที่ จังหวัดอุทัยธานี ผู้สื่อข่าวลงพื้นตรวจสอบถามถึงสถานการณ์การทำนาในปัจจุบัน กับชาวในพื้นที่ อำเภอหนองฉาง หลังราคาข้าวยังคงตกต่ำและไร้วี่แววว่าจะขยับราคารับซื้อขึ้นมาแต่อย่างใด ประกอบกับช่วงนี้ในพื้นที่มีฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ส่งผลทำให้นาข้าวของชาวนาส่วนใหญ่โดยเฉพาะที่ใกล้จะเก็บเกี่ยวได้ ต้นข้าวล้มราบลงจนทำให้เสี่ยงที่จะหายได้สูง อีกด้วย
โดย นายวรายุทธิ์ พูลกลาง อายุ 34 ปี เกษตรกรชาวนา บ้านเกาะกลาง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองฉาง กล่าวว่า ข้าวในนาของตนเองนั้นกำลังสุกงอมเต็มที่รอรถเกี่ยวข้าวที่จะมาเกี่ยวข้าวอีก 3 วันข้างหน้า แต่ต้องเลื่อนออกไปอีกเนื่องข้าวมาล้มจมน้ำจากฝนที่ตกหนักลงมา หากฝนตกลงมาซ้ำอีก ก็ยิ่งจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นไปอีก
“หากพูดถึงรัฐบาล ก็น้อยใจว่าในทุกรัฐบาลที่ผ่านมาไม่สามารถแก้ไขปัญหาราคาข้าวได้ เกษตรกรชาวนาขาดทุนมาโดยตลอด จนไม่อยากพูดถึงรัฐบาลให้มาแก้ไข แต่เมื่อรัฐบาลใหม่ก็อยากให้รัฐบาลใหม่ที่ยังไม่พูดถึงการแก้ไขราคาข้าวให้กับชานาเลย จึงวอนให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหาราคาข้าว พยุงราคาข้าว รวมทั้งช่วยเหลือต้นทุนการผลิต และหากราคาข้าวได้ราคาตันละ 8,000 9,000 บาท ชาวนาจะอยู่ได้และลืมตาอ้าปากนำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวและใช้หนี้ได้ แต่ตอนนี้ราคาข้าวนั้นตกต่ำเหลือเพียงตันละ 5,000 บาทเท่านั้น ยิ่งต้องเจอกับฝนตกหนักทำให้ต้นข้าวเสียหายและมีความชื้นยิ่งต้องถูกกดราคาเหลือเพียง 4,000 กว่าบาทเท่านั้น ยิ่งขาดทุนหนักกว่าเดิมไปอีก