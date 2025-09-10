พิจิตรแม่น้ำยมท่วมสูง โรงเรียน 2 แห่งสั่งปิดชั่วคราว ย้ายคนไข้ในรพ.ไว้บ้านผู้นำท้องถิ่น

แม่น้ำยมท่วมสูง โรงเรียน 2 แห่งสั่งปิดเรียนชั่วคราว รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลย้ายมาบริการผู้ป่วยบ้านผู้นำท้องถิ่นริมถนน ขณะที่ ปภ.เผยมีพื้นที่ประสบภัยรวม 12 อำเภอ 221 หมู่บ้านยังจมน้ำ
พิจิตร-วันที่ 10 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลสามง่าม ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร สถานการณ์ ทวีความรุนแรง ล่าสุดโรงเรียน 2 แห่งสั่งปิดเรียนชั่วคราว ประกอบไปด้วยโรงเรียนวัดจระเข้ผอม และโรงเรียนบ้านรังนก ให้นักเรียนที่เส้นทางถูกน้ำท่วมเดินทางมาเรียนด้วยเรือหรือรถไถนา ให้สอบกลางภาคก่อนและปิดเทอมก่อนกำหนด
นอกจากนี้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวังลูกช้าง ตำบลวามง่าม ต้องย้ายอุปดรณ์ เวชภัณฑ์ต่างๆไปอยู่ บ้านของ ผู้นำหมู่บ้าน เพื่อเปิดบริการรักษา ชาวบ้านเนื่องจากนำท่วมสูงเพื่อบริการและอำนวยความสะดวกผู้สูงวัยมารับยาผู้ป่วยเบาหวาน ต่างๆ สถานการณ์ล่าสุด แม่น้ำยมที่ไหลผ่านพื้นที่อำเภอสามง่าม อ.โพธิ์ประทับช้าง บึงนาราง และอำเภอโพทะเล ยังวิกฤต โดยสถานีวัดน้ำ Y-17 หน้าที่ว่าการอำเภอสามง่าม อยู่ที่ 06.1ุ6 เมตร ระดับตลิ่ง 06.76 และสถานี Y-52 บ้านวังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง วัดได้ 07.07 เมตรระดับตลิ่ง 06.91 เมตร เกินจุดวิกฤต
กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร สรุปสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วนที่ 22 กรกฎาคม 2568 ถึงวันที่ 8 กันยายน จังหวัดพิจิตรได้รับผลกระทบจากแม่น้ำน่าน แม่น้ำยม ล้นตลิ่ง และได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลาก รวม 12 อำเภอ 48 ตำบล 211 หมู่บ้าน มีชาวบ้านได้รับผลกระทบ 1,995 ครัวเรือน เสียชีวิต 1 ราย พื้นผลการเกษตรนาข้าวและพืชสวนเสียหาย 9,352 ไร่ สำหรับสถานการณ์แม่น้ำยม เริ่มที่จะทรงตัวส่วนแม่น้ำน่านเริ่มลดลงเฉลี่ยวันละ 5-ุ6 เซนติเมตร คาดว่าหากไม่มีฝนฝตหนักและไม่มีน้ำเหนือไหลบ่าลงมาคาดว่าระดับน้ำค่อยๆลดลง