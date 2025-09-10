หนุ่มพม่า ขี่จยย.เฉี่ยวเสาไฟ ร่างกระเด็นตกคลองจมน้ำดับ กู้ภัยผงะ! เจอปลิงรุมดูดเลือดศพ

หนุ่มพม่า ขี่จยย.เฉี่ยวเสาไฟ ร่างกระเด็นตกคลองจมน้ำดับ กู้ภัยลงกู้ร่าง ผงะเจอปลิงรุมดูดเลือดศพ
เมื่อวลา 23.00 น. วันที่ 9 กันยายน ม.ร่วมกตัญญู แจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักตกไปในคลองน้ำ และมีผู้เสียชีวิต เหตุเกิดเป็นทางเดินปูนเลียบคลองบางฝาง บริเวณท้ายซอยจตุรโชคชัย 3 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ตรวจสอบที่เกิดเหตุ พบร่างของ ชาย อายุ 29 ปี ชาวสัญชาติเมียนมา ถูกนำตัวขึ้นมาจากน้ำ ขณะที่ตามลำตัวและนิ้วมือมีปลิงขนาดใหญ่กำลังรุมดูดเลือดจากตัวผู้เสียชีวิต ก่อนเจ้าหน้าที่กู้ภัยจะช่วยกันแกะปลิงออก และนำศพส่งชันสูตรที่สถาบันนิติเวชรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และพบรถจักรยานยนต์ 1 คันจมอยู่ในน้ำเช่นกัน อาสาสมัครดำเนินการนำขึ้นมาตรวจสอบ เป็นรถยี่ห้อฮอนด้า สีแดง-ขาว ป้ายทะเบียน กทม.
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางพลี ร่วมตรวจสอบ พบว่าร่องรอยลักษณะการชนที่เสาไฟฟ้าและรอยขูดตามพื้นถนนทางเท้า จึงบันทึกภาพเอาไว้เป็นหลักฐาน ก่อนจะมอบร่างให้อาสาสมัครนำส่งสถาบันนิติเวชรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เพื่อชันสูตรหาสาเหตุต่อไป