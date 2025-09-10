ทลายแหล่งผลิตยาแก้ไอปลอม ที่สุราษฎร์ ของกลางเกือบ 2 หมื่นขวด สสจ.กังวล ผสมใหม่เป็นยาเสพติด

ฉก.ท่าเพชร ทลายแหล่งผลิตยาแก้ไอปลอมเกือบ 2 หมื่นขวด จ่อผลิตอีกกว่าหมื่น คาดส่งขายราคาถูกร้านขายยา กลุ่มวัยรุ่นภาคใต้ผสมน้ำกระท่อมเป็นยาเสพติด
เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายคณุตม์ อ้วนเส้ง ป้องกันจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อม มว.อ.ฉัตรชัย รักรณรงค์ ผบ.ร้อย อส.จ. สฎ.ที่ 1 นำชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ฉก.ท่าเพชร) และสมาชิก อส.ร้อย จ.สฎ.ที่ 1 ร่วมกับเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง อ.พุนพิน ตำรวจ สภ.พุนพิน, เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าตรวจค้นแหล่งผลิตยาแก้ไอปลอม ที่อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ในหมู่ 3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี หลังสืบทราบว่ามีการลักลอบผลิตยาปลอมส่งขายตามร้านขายยาในพื้นที่ภาคใต้
จากการตรวจค้นได้ยึดของกลาง 10 รายการ ประกอบด้วย ยาแก้ไอ DITISSIN ชนิดน้ำเชื่อม ขนาด 60 ml จำนวน 19,844 ขวด, เครื่องตัดฉลาก จำนวน 2 เครื่อง, ถังสแตนเลส ขนาด 1,000 ลิตร จำนวน 1 ถัง, เครื่องรัดกล่อง 1 เครื่อง, ขวดเปล่า ขนาด 60 ml จำนวน 10,402 ขวด, ฝาขวด จำนวน 14,040 ฝา, ปั๊มลม 2 เครื่อง, เครื่องปิดฝาขวด 8 เครื่อง และเครื่องบรรจุของเหลว 8 เครื่อง
เจ้าหน้าที่ได้จับกุมนายสมชาย อายุ 53 ปี ชาว ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เจ้าของ พร้อมแจ้ง 2 ข้อหาผลิตและขายยาปลอม ตามมาตรา 72 (1) แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 117 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปีถึงตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 10,000-50,000 และมาตรา 119 ระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1-20 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000-10,000 บาท, ผลิตยาโดยไม่ได้รับอนุญาต ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยา พ.ศ.2510 ซึ่งมีความผิดตามมาตรา 101 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท นำผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน สภ.พุนพิน ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขกล่าวว่า ยาแก้ไอปลอมดังกล่าวน่าจะมีส่วนผสมสารเคมีอื่นปนส่งขายในราคาถูก ซึ่งมีร้านค้าหรือวัยรุ่นลักลอบนำไปผสมน้ำกระท่อมเป็นยาเสพติดขาย เป็นอันตรายต่อชีวิตและผิดกฎหมาย จึงขอเตือนให้เลิกดื่ม เลิกเสพ