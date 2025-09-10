งามแต๊ๆ VIJIT @Lampang
ระยิบระยับ เสน่ห์’ลำปาง’ในยามค่ำคืน
จังหวัดลำปางที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี ตั้งอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ในอดีตมีชื่อเรียกหลากหลายตั้งแต่เขลางค์นคร เวียงละกอน ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นนครลำปาง จังหวัดนี้มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ วัดวังเก่าแก่ที่มีเรื่องราว และรูปแบบการก่อสร้าง ตลอดจนสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ซึ่งได้รับการดูแลอนุรักษ์ดูแล ด้วยความงามและคุณค่า ที่ยังมีมนต์ขลัง จึงได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ยกให้เป็น “เมืองท่องเที่ยว ที่ไม่หมุนไปตามกาลเวลา” สะท้อนถึงเมืองนี้ยังมีมนต์ขลังของบ้านเรือน วัดวาอารามที่เก่าแก่สวยงาม มีสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การห่วงแหนและอนุรักษ์ ชาวลำปางยังคงวิถีชีวิตที่เรียบร้อย และมีความสุข เป็น “เมืองนครลำปางแห่งความสุข”
ล่าสุด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับจังหวัดลำปาง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จัดกิจกรรมกระตุ้นการท่องเที่ยว VIJIT @Lampang เสน่ห์เหนือกาลเวลา ภายใต้โครงการ Thailand Festival Experience โดยเนรมิตพื้นที่เมืองลำปางให้มีความสวยงาม วิจิตร ในยามค่ำคืน ด้วยการประดับไฟ แสง สี และสื่อผสม ตามจุดสำคัญด้านการท่องเที่ยวต่างๆ ของตัวเมืองลำปางให้ค่ำคืนสว่าง สวยงาม เรืองรอง ตระการตา การตั้งเวทีการแสดง ศิลปวัฒนธรรม และดนตรี ริมแม่น้ำวัง ท่าน้ำสิงห์ชัย ซึ่งเป็นแม่น้ำวังที่ไหลผ่านกลางเมืองลำปาง พร้อมประดับไฟ แสง สี สาดส่องลงน้ำวัง และส่องขึ้นฟ้า อย่างสวยงาม นับเป็นกิจกรรมที่แปลกใหม่ และเป็นครั้งแรกที่มีการประดับไฟอย่างอลังการ สร้างความประทับใจแก่ชาวลำปาง รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะได้ชมความงามในอีกช่วงค่ำ
VIJIT @Lampang จัดระหว่างวันที่ 5-14 กันยายน 2568 ซึ่ง ททท.มุ่งหวังให้เป็นงานกิจกรรมที่จะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ของเมืองลำปางที่มีความงามเหนือกาลเวลา จึงใช้ชื่องาน Vijit @Lampang ภายใต้คอนเซ็ปต์ นครลำปาง: เสน่ห์เหนือกาลเวลา Lampang: The Timeless City ด้วยการเนรมิตค่ำคืนของนครลำปางให้ส่องสว่างเรืองรองตระการตา ด้วยนวัตกรรมแสง สี เสียง และสื่อผสมที่ทันสมัย ควบคู่กับการผสมผสานวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ สะท้อนอัตลักษณ์ของพื้นที่ให้มีความวิจิตรตระการตา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืน แต่ละวัน จะเปิดไฟแสงสีให้เข้าชม ถ่ายภาพ เช็กอิน ตั้งแต่เวลา 18.00-23.00 น. ในพื้นที่ 4 ย่านหลักของเมืองลำปาง ประกอบไปด้วย จุดแลนด์มาร์กกลางเมือง และ 12 จุดการแสดง ได้แก่ ย่านใจกลางเมืองเก่าเขลางค์นคร, ย่านสบตุ๋ย, ย่านกาดกองต้า และย่านท่ามะโอ มีการประดับไฟ บริเวณหน้าหอปูมละกอน หน้าสำนักงานเทศบาลนครลำปาง, บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา กลางเมือง, วัดเชียงราย เป็นวัดท่องเที่ยวที่สวยงามกลางเมือง, สะพานแขวนเทศบาลนครลำปาง หรือสะพานส้ม สะพานแขวนข้ามแม่น้ำที่สีส้มสดใส จุดนี้มีเวทีริมแม่น้ำวัง, บ้าน 3 สไตล์กาดกองต้าอายุเกินร้อยปี ทั้งอาคารฟองหลี ของเจ้าสัวฟอง เจ้าของสัมปทานป่าไม้ในอดีต ซึ่งมีสถาปัตย์กรรมที่สวยงาม, อาคารหม่องโง่ยซิ่น อาคารสถาปัตยกรรมแบบเรือนขนมปังขิงหลังคาทรงมะนิลา และอาคารเยียนซีไท้ลีกี อาคารสไตล์ตะวันตกหลังคาทรงปั้นหยามุงกระเบื้องว่าว, วัดเกาะวาลุการาม ริมแม่น้ำวัง, บ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ บ้านเก่าอายุนับร้อยปี อดีตเป็นที่ทำการป่าไม้ของชาติตะวันตก ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามหลงเหลืออยู่หนึ่งเดียวในประเทศไทย, พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย (สาขาลำปาง) และสวนรถไฟสะพานดำ นครลำปาง
ตลอดการจัดงาน ทั้ง 10 วัน ระหว่างวันที่ 5-14 กันยายน 2568 เปิดให้เข้าชมฟรี ในแต่ละจุด จะมีบริการนั่งรถรางเพื่อชมจุดจัดแสดงไฟ ฟรี โดยกำหนดจุดจอด 5 จุด ในตัวเมือง เพื่อออกชม 14 รอบต่อวัน ซึ่งประชาชน และนักท่องเที่ยวจะได้นั่งรถรางชมเมืองสัมผัสวิถีชีวิตของชาวลำปาง ททท. เชื่อว่าจะสร้างเม็ดเงิน สร้างรายได้ หมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 160 ล้านบาท จากประชาชน ทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัด ที่หลั่งไหลเดินทางมาเที่ยวเมืองลำปาง เพื่อถ่ายรูป และเช็กอินจุดท่องเที่ยว และแลนด์มาร์กที่สำคัญต่างๆ ของเมืองลำปาง จะทำให้เกิดการเข้ามาพัก เข้ามาเลือกกิน เลือกใช้ ซื้อสินค้า ของฝากของที่ระลึก
ที่สำคัญ การเช็กอิน ถ่ายภาพของผู้คนและนักท่องเที่ยว ได้เผยแพร่ออกไป ทำให้คนรู้จักเมืองลำปาง ในมุมมองที่สวยงามและวิจิตรตระการตา และเชื้อเชิญให้ผู้ไม่เคยมาเยือน หาโอกาสมาแอ่วลำปาง จะได้เห็นความงาม อลังแต๊ๆ ของเมืองลำปาง