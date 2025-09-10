‘บุญกระธูป’ซอฟต์พาวเวอร์ชัยภูมิ
สัมผัสเสน่ห์ฮีตสิบสองหนองบัวแดง
ประเพณีเก่าแก่หนึ่งเดียวในโลก
จังหวัดชัยภูมิพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลวันออกพรรษา ระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคมนี้ เพื่อสืบสานประเพณีเก่าแก่มาแต่โบราณ “บุญกระธูปออกพรรษา” ถวายเป็นพุทธบูชามายาวนานกว่า 2,600 ปี ชาวหนองบัวแดงยังคงช่วยกันอนุรักษ์งานสืบสานประเพณีอันดีงามสุดยอดซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เมืองไทย ในปัจจุบันหาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว เหลือเพียงหนึ่งเดียวในโลกในปัจจุบัน
จังหวัดชัยภูมิเตรียมจัดงานสุดยอดการสืบสานประเพณีต้อนรับเทศกาลออกพรรษาในช่วงต้นเดือนตุลาคมของทุกปี ที่มีประเพณีเก่าแก่แห่งเดียวในโลก ที่ อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ยังมีการสืบสานประเพณีแห่บุญต้นกระธูปในพื้นที่สืบทอดตามประเพณีตามหลักพุทธศาสนากันมายาวนานกว่า 2,600 ปี จนปัจจุบัน
โดยมี นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในการแถลงข่าวเตรียมการจัดงานประเพณีบุญกระธูปออกพรรษาหนึ่งเดียวในโลกในปีนี้ พร้อมด้วย นายสรวัช สำมะลี นายอำเภอหนองบัวแดง นายวุฒิศักดิ์ ประจักษ์เมือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวแดง น.ส.วดาวรรค์ พงศนันทน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ น.ส.วรวรรณ ปราณีตพลกรัง รองผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครราชสีมา น.ส.ภิญญาพัญช์ คนคล่อง ผู้แทนสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ นางธิดารัตน์ อากรตน ประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ และนางเรียมตา เดชเจริญ ผู้ใหญ่บ้านลาดวังม่วง ตัวแทนชาวอำเภอหนองบัวแดง ร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดงานและกิจกรรมที่น่าสนใจ เพื่อรอรับนักท่องเที่ยว ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ สาขาชัยภูมิ
ซึ่ง “ประเพณีบุญกระธูป” เกิดจากภูมิปัญญาของชาว อ.หนองบัวแดง เป็นการสร้างความร่มเย็นอันยิ่งใหญ่ใต้ร่มพระพุทธศาสนาของชาวไทยที่มีมายาวนาน ช่วยกันสืบสานประเพณีไทยอันดีงามฮีตสิบสองในช่วงเทศกาลวันออกพรรษาของทุกปี ที่จะสืบสานประเพณีแห่ต้นบุญกระธูปถวายแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะถือเอาช่วงก่อนวันออกพรรษา 3 วัน คือ ขึ้น 12-15 ค่ำ เดือน 11 (ตุลาคม) ที่จะมีทั้งผู้นำชุมชนร่วมกับชาวบ้านในทุกพื้นที่ของ อ.หนองบัวแดง จะพากันจัดทำต้นกระธูปเพื่อนำไปจุดถวายเป็นพุทธบูชาในวัดต่างๆ ต้นกระธูปที่ทำขึ้นจากฝีมือชาวบ้านด้วยวัตถุตามภูมิปัญญาที่มี สมุนไพรเมื่อนำมาทำเป็นต้นกระธูปจุดแล้วยังได้เรื่องสุขภาพ มีกลิ่นหอมและสามารถช่วยไล่ยุ่งในเวลาค่ำคืนได้อีกด้วย ประกอบด้วย ใบเนียม, ขุยมะพร้าว, ดอกก้านของ, ทองพันชั่ง, ใบอ้ม และใบเหน่ง ที่นำมาตากแห้งและบดเป็นเศษเล็กๆ เพื่อนำมาทำเป็นต้นกระธูปสืบทอดจากรุ่นปู่ ย่า ตา ยาย มาถึงลูกหลานจนปัจจุบัน ที่หาชมที่ไหนในปัจจุบันไม่มีแล้ว จนได้รับการยอมรับว่า “ต้นกระธูปและประเพณีบุญกระธูป” ที่ อ.หนองบัวแดง เป็นสุดยอดประเพณีในปัจจุบันโด่งดังได้รับการยอมรับไปทั่วโลกแล้ว
การทำต้นกระธูปจะมีหลากหลายขนาด ทั้งขนาดเล็กมีความสูงไม่เกิน 3 เมตร ขนาดใหญ่มีความสูงไม่เกิน 6 เมตร พร้อมมีการพัฒนารูปแบบออกแบบลวดลาย ประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ ธูปและวัสดุธรรมชาติอย่างวิจิตรบรรจง สะท้อนถึงความประณีตและความสามัคคีของชุมชน บุญกระธูปจึงไม่ใช่แค่เพียงประเพณีท้องถิ่น แต่คือมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าสุดยอดซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ของประเทศไทย ที่มีการสืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่น เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธา ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาของชาว อ.หนองบัวแดง ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวในทั่วประเทศและทั่วโลกจะต้องเดินทางมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมากทุกปี
สำหรับในปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 3-6 ตุลาคม ที่หน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง จะมีกิจกรรมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกมากมาย อาทิ การจัดแสดงต้นกระธูปใหญ่ (ยักษ์) และขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 9 แห่ง การฟ้อนรำถวายเจ้าพ่อพญาแลประกอบแสง สี เสียง โดยนางรำจำนวนมากไม่น้อยกว่า 1,500 คน เพื่อทำพิธีอธิษฐานจิตกระธูปใหญ่ โดยพระธรรมภาวนาวชิรคุณ วิ. การทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ การจัดแสดงและสาธิตการทำต้นกระธูปโบราณ พร้อมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปของชาวอำเภอหนองบัวแดง
นอกจากนี้ ยังมีการประกวดและแข่งขัน NBD TO BE NUMBER 1 YOUNG CONTEST 2025 การประกวดเต้นรำเข้าจังหวะรำวงย้อนยุค การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ และการแข่งขันฟุตบอลกระธูปคัพ
นายบัลลังก์ ไวทย์ศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า เพื่อเป็นการยกระดับงานประเพณีบุญกระธูปให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างสู่การเป็น ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้มาสัมผัสเสน่ห์ประเพณีบุญกระธูปนี้ ที่ในปัจจุบันมีการพัฒนาและสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว เช่น จัดกิจกรรมที่หลากหลายในปีนี้มากขึ้น โดยเน้นการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่จัดงาน การอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง สถานที่จอดรถ ที่พัก ร้านอาหาร รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ข้อมูลที่น่าสนใจและสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางมาสัมผัสประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่ จ.ชัยภูมิ
“ปีนี้ที่สำคัญที่สุดคือการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่านี้ให้คงอยู่ตลอดไปอย่างยั่งยืนได้อีกด้วย”