ทม.สมุทรสงคราม ประชุมเตรียมจัดระเบียบจราจรตลาดแม่กลอง ดีเดย์ 1ตุลาคมนี้

เทศบาลเมืองสมุทรสงครามประชุมเตรียมลุยจัดระเบียบการจราจรตลาดแม่กลองทั้งหมดเริ่มทดลองใช้เส้นทางใหม่ดีเดย์ 1 ตุลาคมนี้
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม นายอานนท์ ตันติดำรงกุล นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมร่วมกับ ร.ต.ต.สถาพร ปานพันธ์ รองสารวัตรจราจร สภ.เมืองสมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเทศบาลเมือง ตำรวจท่องเที่ยว ตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอย และตัวแทนชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจร่วมกันในการจัดระเบียบการจราจรภายในเขตตลาดแม่กลอง โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ทดลองทางจราจรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 เป็นระยะเวลา 1 เดือน
นายอานนท์ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการทดลองปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถภายในตลาดแม่กลอง โดยก่อนหน้านี้ได้มีการหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไว้แล้ว ทำให้มั่นใจว่าแนวทางดังกล่าวจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรได้ในระดับหนึ่ง พร้อมย้ำถึงความจำเป็นในการจัดระเบียบรถบัสรถตู้นำเที่ยว และรถของพ่อค้าแม่ค้าไม่ให้จอดกีดขวางทางเดินรถ เพราะต้องการให้ตลาดแม่กลองมีการค้าขายที่คึกคักและมีที่จอดรถเพียงพอสำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยว จึงขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้าไม่จอดรถแช่นาน
โดยการจัดระเบียบมีการปรับเปลี่ยนทางเดินรถบางเส้นทาง เช่น ถนนประสิทธิ์พัฒนา (หน้าตลาดแม่กลอง) จะให้เดินรถทางเดียวขาออก ห้ามรถเข้าเพื่อแก้ปัญหารถติดสะสม เนื่องจากที่ผ่านมาเมื่อรถมาจากถนนทางเข้าเมืองต้องมาติดชะงักกับรถบางคันจะถอยออกขณะที่บางคันก็จอดรอเพื่อจะเข้าจอดแทน
นอกจากนี้จะมีการปิดจุดยูเทิร์นถนนทางเข้าเมืองบริเวณหน้าร้านหมูวรรณา เนื่องจากเป็นจุดเสี่ยงอุบัติเหตุจากปริมาณรถที่หนาแน่นและมีความเร็วขณะลงสะพานต่างระดับ โดยเปลี่ยนไปใช้จุดยูเทิร์นเปิดใหม่บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพแทน ส่วนบริเวณทางเลี้ยวซ้ายไปวัดธรรมนิมิตและทางขวาไปทางวัดป้อมแก้วยังคงให้เดินรถสวนกันได้ทั้งขาเข้าและขาออกตามปกติ สำหรับถนนศรีจำปา ตั้งแต่หน้าร้านเจริญชัยถึงถนนด้านข้างสำนักงานเทศบาลให้เดินรถทางเดียวขาออก ขณะที่ถนนบริเวณหน้าธนาคารทหารไทยยังคงเดินรถสวนทางกันได้ตามปกติ
ส่วนรถบัสโดยสาร เช่น รถนำเที่ยวต่อไปไม่อนุญาตให้จอดรับส่งที่เดิมบริเวณหน้าโรงเรียนวัดป้อมแก้วอีกต่อไป แต่ให้ไปจอดส่งผู้โดยสารบริเวณริมถนนทางเข้าเมืองฝั่งตรงข้ามกับธนาคารกรุงเทพ (ขาเข้าตลาดแม่กลอง) เสร็จแล้วให้ไปหาที่จอดรถตามอัธยาศัย ส่วนขากลับให้จอดรับที่ถนนทางเข้าเมือง (ขาออกตลาดแม่กลอง ) ฝั่งธนาคารกรุงเทพ สำหรับรถตู้โดยสารนำเที่ยวรวมทั้งรถพ่อค้าแม่ค้าให้ไปจอดที่บริเวณภายในวัดธรรมนิมิต ซึ่งอยู่ห่างจากตลาดแม่กลองประมาณ 300-400 เมตร และพื้นที่ใต้สะพานต่างระดับถนนทางเข้าเมือง จอดฟรีและสามารถรองรับรถตู้และรถบัสโดยสารได้ไม่กว่า 15 คัน
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอจากที่ประชุมให้พิจารณาติดสัญญาณไฟจราจร บริเวณแยกป้อมตำรวจจราจร เนื่องจากเป็นจุดที่มีความหนาแน่นของรถ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน พร้อมขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่เข้มงวดกับรถจักรยานยนต์ที่มักจอดซ้อนกันบนถนนเกือบทุกสาย โดยเฉพาะหลังร้านค้าริมถนนเพชรสมุทรตั้งแต่ทางรถไฟจนถึงหน้าโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ส่งผลให้ช่องทางการจราจรแคบลงและเป็นสาเหตุจราจรติดขัด
อย่างไรก็ตาม นายอานนท์ กล่าวว่า ช่วงการทดลองใช้เส้นทางจราจรใหม่นี้ จะไม่มีการจับปรับ แต่จะเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือ และจะมีการประเมินผลหลังจากสิ้นสุดการทดลอง หากได้ผลตอบรับที่ดี เทศบาลก็จะตีเส้นจราจรใหม่ให้ชัดเจนต่อไป แต่หากพบว่าไม่ได้ผลก็จะกลับมาใช้รูปแบบเดิมต่อไปตามความเหมาะสม