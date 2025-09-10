มะขามแดงแปรรูป ‘เมืองกันตัง’ อาหารสุขภาพจากโคกหนองนาโมเดล
จากความสนใจแนวคิดโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” ที่นำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาจัดการพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ทั้งยังสร้างความสมดุลของระบบนิเวศ เกษตรกรเจ้าของบ่อกุ้งในพื้นที่ จ.ตรัง “สายันต์ สุวรรณรัตน์” จึงตัดสินใจ พลิกโฉมพื้นที่บ่อกุ้งเดิม เพื่อทำโครงการ โคก หนอง นา พร้อมนำต้นมะขามแดงมาปลูก และเก็บผลผลิตมาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มจำหน่าย ชูจุดขายเรื่องสรรพคุณ ต้านอนุมูลอิสระ ยับยั้งมะเร็ง โดยเจาะตลาดสุขภาพ ช่วยสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ
“สายันต์ สุวรรณรัตน์” เล่าว่า ได้ตัดสินใจแปลงพื้นที่บ่อกุ้ง 3 ไร่ ใน ต.วังวน อ.กันตัง จ.ตรัง เป็นแปลงเกษตรผสมผสาน โคกหนองนาโมเดล โดยปลูกพืชนานาชนิด เช่น มะเขือ พริก มะพร้าวน้ำหอม กล้วย มะขามแดง รวมทั้งขุดบ่อเลี้ยงปลา และเลี้ยงไก่ไข่ โดยเฉพาะมะขามแดง ถือเป็นพืชที่แปลก คือ ลำต้น และฝักของมะขาม มีลักษณะเหมือนมะขามทั่วไป แต่เนื้อมะขามเป็นสีแดงเข้ม ทั้งมีสารต้านอนุมูลอิสระ แอนโทไซยานิน ช่วยลดไขมันในเลือด หลอดเลือด บำรุงผิวพรรณ บำรุงเลือด ด้วยคุณประโยชน์มากมายนี้ จึงนำผลมะขามแดงมาต่อยอดแปรรูปเป็นน้ำมะขามแดงพร้อมดื่ม ด้วยกรรมวิธีนำฝักมะขามแดงอ่อนมาต้ม จากนั้นกรองกาก เติมน้ำตาลทรายเล็กน้อยเพื่อแต่งรสชาติ ก่อนบรรจุขวดจำหน่าย ซึ่งมะขามแดงฝักสด 1 กิโลกรัม สามารถต้มน้ำมะขามแดงได้มากกว่า 60 ขวด
“ผมรู้จักกับเจ้าของไร่มะขามแดง ไร่เขาจันทร์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี เมื่อลองชิมน้ำมะขามแดงเกิดความสนใจ จึงซื้อต้นพันธุ์มาปลูกในแปลงในราคาต้นละ 200 บาท จำนวน 50 ต้น เพราะเป็นพืชที่ดูแลง่าย ไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ เลย มะขามแดงจะมีฝักอ่อนเนื้อสีแดง นอกจากแปรรูปเป็นน้ำมะขามแดง น้ำพริกมะขามแดง มะขามแดงน้ำปลาหวานแล้ว ส่วนของฝักอ่อน ใช้ปรุงอาหารได้อร่อย ทั้งยังนำไปตากแห้งบดให้เป็นผงชงรับประทานได้ ส่วนใบอ่อน ดอก ให้รสเปรี้ยว ใส่ต้มยำ ต้มโคล้ง ฝักแก่ใช้ทำเป็นมะขามเปียกก็ได้ เหมือนมะขามทั่วไป
ปกติ ต้นมะขามแดงให้ผลผลิตปีละครั้ง จะเริ่มเก็บได้ประมาณช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ตอนนี้อายุต้นมะขามแดงเข้าสู่ปีที่ 5 โดยมะขามแดงให้ผลผลิตตั้งแต่ปีที่ 4 ช่วงแรกผลผลิตออกไม่มาก ผลไม่ดกเพราะปลูกชิดเกินไป ทำให้ต้นมะขามไม่โดนแสงแดด จึงแก้ปัญหาโดยการขุดต้นมะขามแดงออกบางส่วน ตอนนี้เหลือ 20 ต้น ทำให้ออกผลเยอะ จึงนำไปแปรรูปเป็นน้ำมะขามแดง น้ำพริกมะขามแดง และมะขามแดงน้ำปลาหวานพร้อมรับประทาน เมื่อเอานำขาย จะอธิบายให้ลูกค้าทราบถึงสรรพคุณ ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสามารถยับยั้งเชื้อมะเร็งได้ ปรากฏว่าตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคสายสุขภาพได้ดี
เฉพาะปีนี้สามารถแปรรูปขายได้มูลค่า 12,000 บาทต่อต้น สำหรับราคาน้ำมะขามแดง จำหน่ายขวดละ 20 บาท น้ำพริกมะขามแดง ราคากระปุกละ 30 บาท และเซตมะขามแดงน้ำปลาหวาน กล่องละ 30 บาท สร้างรายได้นับแสนบาท สำหรับผู้สนใจผลผลิตต้องการสั่งซื้อ หรือสอบถามเรื่องการทำไร่มะขามแดง สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 09-8444-5712 พร้อมแบ่งปันข้อมูลให้ผู้สนใจ”