ระทึก ดินถล่มทับคนงาน ขณะขุดระบายน้ำใต้ถนน อ.แม่ริม กู้ภัยเร่งช่วยเหลือนำตัวส่ง รพ.

ระทึก ดินถล่มทับคนงานขณะขุดระบายน้ำใต้ถนน กู้ภัยเร่งช่วยเหลือนำตัวส่ง รพ.
เมื่อเวลา 11.36 น. วันที่ 10 กันยายน ทีมกู้ภัยดอนแก้ว และทีมกู้ภัยมนุษย์และสัตว์ ได้รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองดอนแก้ว ให้เข้าช่วยเหลือ คนงานชาย อายุประมาณ 50 ปี ที่ประสบเหตุถูกดินถล่มทับร่าง ขณะลงไปตรวจสอบการขุดท่อระบายน้ำใต้ถนนเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ภายในห้วยตึงเฒ่า ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หลังฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงเช้าที่ผ่านมาทำให้ปริมาณน้ำในห้วยตึงเฒ่าเพิ่มสูงขึ้น สุ่มเสี่ยงที่น้ำจะท่วมพื้นที่ร้านค้าของผู้ประกอบการ แต่ระหว่างปฏิบัติงาน ดินและแผ่นยางมะตอยถนนได้ถล่มทับร่างจนจมอยู่ใต้ดิน
หลังรับแจ้งทีมกู้ภัยดอนแก้ว และทีมกู้ภัยมนุษย์และสัตว์ ได้เข้าช่วยเหลือคนงานที่ประสบเหตุทันที ใช้เวลาประมาณ 20 นาทีจึงสามารถนำร่างผู้บาดเจ็บขึ้นมาได้ในสภาพสะลึมสะลือ เจ้าหน้าที่ได้ช่วยปฐมพยาบาลก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ทันที
เบื้องต้นแพทย์อยู่ระหว่างการติดตามอาการของผู้บาดเจ็บ ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีก เหตุการณ์ครั้งนี้คาดว่าเกิดจากสภาพดินที่อุ้มน้ำไว้จำนวนมากทำให้เกิดการยุบตัวลงมา