น้ำป่าเทือกเขาพังเหย ทะลักซัดถนนขาดท่วมรอยต่อ 2อำเภอชัยภูมิ กว่า 5 พันไร่

น้ำป่าเขาพังเหย ทะลักซัดถนนขาดท่วมรอยต่อ 2อำเภอชัยภูมิ กว่า 5 พันไร่ ด้านผู้ว่าฯยันเอาอยู่ 14 เขื่อน-อ่างเก็บน้ำยังรับน้ำได้อีกจำนวนมาก
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์น้ำป่าที่เกิดจากฝนตกหนักบนเทือกเขาพังเหย โซนอำเภอเทพสถิต จ.ชัยภูมิ ยังมีปริมาณเกิดน้ำป่าหลากไหลลงมาเข้าท่วมผ่านพื้นที่รอยต่ออำเภอที่มีทางน้ำป่าไหลผ่านหลากเข้าท่วมถนนและพื้นการเกษตรกรของชาวบ้าน ในหมู่บ้านปากจาบ ต.โคกเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ ได้รับความเสียหาย
นอกจากนั้นมวลน้ำดังกล่าว ยังได้ไหลบ่าเข้าท่วมถนนสาย 205 คำปิง-เทพสถิต มีระดับน้ำท่วมยังสูงขึ้นต่อเนื่อง กรมทางหลวงต้องนำอุปกรณ์ มาปิดกั้นการจราจร ฝั่งขาออกกไป อ.เทพสถิต บริเวณหน้าร้านพรชัยการไฟฟ้า ระยะทางยาวกว่า 500เมตร และเปิดช่องการจราจรฝั่งขาเข้าคำปิงให้วิ่งสวนทางกันแทนไปก่อนในช่วงนี้ เนื่องจากมีน้ำท่วมสูงเสี่ยงเกิดอันตรายได้ ซึ่งคาดว่าภายในช่วงค่ำวันนี้ระดับน้ำจะกลับสู่ภาวะปกติได้ หากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีก
สำหรับน้ำมวลน้ำดังกล่าวที่ไหลบ่ามาในพื้นที่ อ.บำเหน็จณรงค์ ในครั้งนี้ส่งผลให้พื้นที่การเกษตรของชาวบ้านได้รับความเสียเป็นจำนวนมาก ใน 6 ตำบล 24 หมู่บ้าน บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนกว่า 50 ครอบครัว พื้นที่การเกษตรนาข้าว พืชต่างๆถูกน้ำท่วมกว่า 5,000 ไร่ เกษตรกรบางรายต้องนำสัตว์เลี้ยงหนีน้ำมาเลี้ยงบนพื้นที่สูง
ขณะเดียวกัน นาย อุดร ไคขุนทด อายุ 81 ปี ชาวบ้านหนองแวง ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ กล่าวว่า ตนเองทำนาไว้ ทั้งหมด 12 ไร่ ถูกน้ำท่วมที่นามานานกว่า 4 วันแล้ว หากน้ำที่ท่วมนานต่อไปอีก นาข้าวก็จะได้รับความเสียหายทั้งหมดด้วย และอยากให้มีการแก้ไขในเรื่องท่อทางระบายน้ำที่มีการระบายน้ำในช่วงน้ำหลากผ่านในหมู่บ้านให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น เพราะที่ผ่านมาเมื่อมีฝนตกลงมาก็จะท่วมที่นา และบ้านชาวบ้านได้รับความเสียหายมาตลอดทุกปี
ขณะเดียวกันน้ำมวลดังกล่าวก็ได้ไหลบ่าลงมาท่วมพื้นที่ ต.บำเหน็จณรงค์ อ.บำเหน็จณรงค์ จ่อทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านประโค หมู่16 ต.บ้านชวน อ.บำเหน็จณรงค์ เพิ่มเติมในอีกจุดด้วย
ซึ่งด้าน นายนพ ภูมิชัยศักดิ์ นายกเทศมนตรี ต.บำเหน็จณรงค์ ได้นำเจ้าหน้าที่มาทำความสะอาดนำวัชพืชออกจากคลองน้ำเพื่อเปิดทางน้ำ พร้อมกับนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งในพื้นที่เสียงจำนวน 4 จุด เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ พร้อมนำกระสอบทรายกว่า 1,500 ชุด ออกแจกจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่เสี่ยง ทั้งนี้ทางอำเภอบำเหน็จณรงค์ ก็ได้เร่งนำเครื่องจักรออกมาเปิดทางน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เป็นการด่วนอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ที่คาดหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกภายใน 2 วันนี้ ระดับน้ำก็จะกลับสู่ภาวะปกติ
และมวลน้ำดังกล่าวที่ได้มีการเร่งสูบน้ำระบายออกไปในครั้งนี้ก็จะไหลไปสู่ยังเขต พื้นที่ของ ต.หัวทะเล อ.บำเหน็จณรงค์และไหลเข้าสู่พื้นที่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ที่ล่าสุดน้ำยังได้หลากไปพัดถนนในหมู่บ้านหนองโสน ต.หนองบัวโคก อ.จัตุรัส ขาดเสียหายไม่สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวผ่านเข้าออกหมู่บ้านในขณะนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างซ่อมแซมให้เส้นทางถนนดังกล่าว กลับมาใช้งานได้เป็นการชั่วคราวเป็นการด่วนแล้ว
นายอนันต์ นาคนิยม ผวจ.ชัยภูมิ กล่าวว่า สถานการณ์น้ำในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ ในภาพรวมยังไม่น่าเป็นห่วง ที่ปัจจุบันปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมกว่า 14 แห่ง ยังสามารถรับน้ำได้อีกมาก ปริมาณน้ำในแม่น้ำชี ก็มีประมาณ 70% ส่วนน้ำที่ไหลบ่าท่วมพื้นที่ต่างๆ ในขณะนี้นั้นเป็นน้ำจากพื้นที่นอกเหนือจากอ่างเก็บน้ำซึ่งเกิดจากการสร้างหรือถมที่ปิดกั้นทางน้ำ ทำให้เวลามีน้ำป่าไหลผ่านลงมาจากเทือกเขาพังเหย โซนผ่านมาจาก อ.เทพสถิต ผ่านมาที่ อ.บำเหน็จณรงค์ และ อ.จัตุรัส โซนนี้น้ำป่าที่หลากลงมาผ่านเกิดการระบานน้ำเกิดทางตันระบายช้า และหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรและท่วมถนนสายต่างๆ จนทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบดังกล่าวขึ้น ซึ่งจากนี้ไปจะได้มีการวางแผนและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวต่อไป