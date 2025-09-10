ชัยภูมิฝนยังตกต่อเนื่อง น้ำป่าหลากท่วมพื้นที่การเกษตรขยายวงกว่า1.5หมื่นไร่
ชัยภูมิ- วันที่ 10 กันยายน ที่ จ.ชัยภูมิ ผู้สื่อข่าวรายงาน ข้อมูลสถานการณ์น้ำล่าสุดจาก กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยภูมิ ตามจุดเฝ้าระวัง ผ่านกล้อง CCTV. โดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ กรม ปภ. พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ มีพื้นที่ตามลำน้ำชี และลำคันฉู (อ.หนองบัวแดง อ.จัตุรัส อ.บ้านเขว้า อ.เมืองชัยภูมิ และ อ.บำเหน็จณรงค์)
ในจุดสถานี CPM01 สะพานข้ามลำน้ำชี ถนน 2359 บ้านท่าข่อย ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง ระดับน้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากฝนตกสะสมในพื้นที่ ระดับน้ำสูงสุดที่สถานี CPM02 ลำน้ำชี ประตูระบายน้ำฝายยางบุตามี บ้านส้มป่อย ต.ส้มป่อย อ.จัตุรัส และสถานี CPM03 ลำน้ำชี สะพานเวชศาสตร์ ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า อยู่ในเกณฑ์ต้องเตรียมอพยพ(สีแดง)
จุดลำคันฉู บริเวณสถานี CPM04 สะพานข้ามลำคันฉู ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ ระดับน้ำลดลง แต่มีน้ำสะสมในลำน้ำจำนวนมาก อยู่ในเกณฑ์เตรียมอพยพ(สีแดง)
จุดสถานี CPM05 สะพานข้ามลำน้ำชี ถนนชัยภูมิ-สีคิ้ว ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ยังต้อติดตามต่อเนื่อง ที่ระดับน้ำในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยมีมวลน้ำหลากในพื้นที่ไหลเข้ามาสะสมเพิ่มเติมในลำน้ำ
และมวลน้ำป่าที่หลากลงมาจากเทือกเขาพังเหย ผ่านลงมาจากลำคันฉู ลำน้ำชี และบึงละหาน มีน้ำเอ่อล้นจากฝนตกหนักในพื้นที่ส่งผลกระทบส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรบางส่วน ในเขต อ.บำเหน็จณรงค์ และ อ.จัตุรัส ขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยตามริมแม่น้ำให้เตรียมพร้อมเก็บของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัย และแจ้งให้พื้นที่ตามลำน้ำชี ได้แก่ อ.บำเหน็จณรงค์ ,จัตุรัส ,บ้านเขว้า ,เมืองชัยภูมิ ,เนินสง่า และ อ.คอนสวรรค์ เตรียมพร้อมในการรับมวลน้ำดังกล่าวในขณะนี้ยังมีอีกต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมในการอพยพสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงได้ทันทีอยากให้การแจ้งเตือนที่ขอให้ติดตามข่าวสารแจ้งเตือนจากทางจังหวัดชัยภูมิ ในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดด้วย
นอกจากนี้ทั้งในพื้นที่ลำน้ำลำปะทาว อ.เมืองชัยภูมิ สถานี CPM07 สะพานข้ามคลองเสียว (ถั่วงอก) ต.ในเมือง ระดับน้ำสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์เตรียมรับมือ (สีเหลือง ) จุด สถานี CPM06 สถานีสูบน้ำดิบบ้านเสี้ยวใหญ่ ต.บ้านเล่า และสถานี CPM08 จุดสูบน้ำเทศบาลเมืองชัยภูมิ ต.ในเมืองชัยภูมิ ระดับน้ำสูงขึ้น และปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ยังต้องรอติดตามระดับน้ำในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำมากขึ้น สถานการณ์ยังมีความปลอดภัยในช่วงนี้ด้วยต่อเนื่อง
ในพื้นที่ลำน้ำเชิญ อ.คอนสาร สถานี CPM09 คลองเชิญ ปตร.ท่าสองคอน (ห้วยแก้ว) บ้านห้วยแก้ว ต.ทุ่งพระ ระดับน้ำในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ติดตามต่อเนื่อง ในพื้นที่ลำน้ำพรม อ.เกษตรสมบูรณ์ สถานี CPM10 สะพานลำพรม บ้านกุดเลาะ ต.กุดเลาะ ระดับน้ำในภาพรวมมีแนวโน้มลดลง ปริมาณน้ำลดลง สถานการณ์อยู่ในเกณฑ์ติดตามอีกระยะยังต่อเนื่อง ซึ่งในจุดลำน้ำเชิญและลำน้ำพรมมีปริมาณน้ำสะสม และลำน้ำมีสภาพตื้นเขินมาก หากมีฝนตกในพื้นที่ จะทำให้ระดับน้ำเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงขอให้ประชาชนเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมอยู่เสมอในช่วงที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ด้วย
ขณะที่ล่าสุดทางเกษตรจังหวัด ชุดเจ้าหน้าที่ลงสำรวจพื้นที่น้ำท่วมติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและตกสะสมตั้งแต่วันที่ 1 – 9 กันยายน 2568 สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิ ได้แจ้งให้เกษตรอำเภอทุกอำเภอ ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดและรายงานข่าว พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย คาดว่าจะเสียหาย พื้นที่ได้ผลกระทบ และพื้นที่เฝ้าระวัง จากน้ำไหลหลากเข้าท่วมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบล่าสุดจำนวน 3 อำเภอ ได้แก่ ประกอบด้วย อำเภอคอนสาร จำนวน 2 ตำบล คือตำบลดงบัง และตำบลดงกลาง พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ มีนาข้าว ประสบภัย 114 ไร่ เฝ้าระวัง 204 ไร่ มันสำปะหลัง เฝ้าระวัง 25 ไร่ อ้อย เฝ้าระวัง 95 ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เฝ้าระวัง 15 ไร่
และที่ อำเภอจัตุรัส จำนวน 3 ตำบล คือ ตำบลส้มป่อย ตำบลหนองบัวใหญ่ และตำบลละหาร พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ มีนาข้าว ประสบภัย จำนวน 170 ไร่ เฝ้าระวัง 670 ไร่
ละที่อำเภอบำเหน็จณรงค์ จำนวน 7 ตำบล มีพื้นที่ได้รับผลกระทบคาดว่าจะเสียหาย 15,413 ไร่ มีนาข้าว 9,820 ไร่ มัน 4,515 ไร่ ข้าวโพด 310 ไร่ อ้อย 750 ไร่ พริกและผักอื่นๆ 14 ไร่ ไม้ผล 4 ไร่ ใน ตำบลบ้านตาล รวม 500 ไร่ – ข้าว 500 ไร่ ,ตำบลหัวทะเล รวม 1,200 ไร่ – ข้าว 1,200 ไร่ ,ตำบลเกาะมะนาว รวม 2,070 ไร่ – ข้าว 750 ไร่ – มันสำปะหลัง 850 ไร่ – ข้าวโพด 170 ไร่ – อ้อย 300 ไร่ , ตำบลโคกเพชรพัฒนา รวม 2,525 ไร่ – ข้าว 2200 ไร่ – มัน 300 ไร่ – ข้าวโพด 20 ไร่ – ผัก 5 ไร่ ,ตำบลโคกเริงรมย์ รวม 1,399 ไร่ – ข้าว 980 ไร่ – มัน 350 ไร่ – ข้าวโพด 60 ไร่ – ผัก 9 ไร่ ,ตำบลบ้านเพชร รวม 4,639 ไร่ – ข้าว 3,030 ไร่ – มัน 715 ไร่ – อ้อย 420 ไร่ – พริก 200 ไร่ ข้าวโพด 10 ไร่ – ไม้ผล 4 ไร่ และตำบลบ้านชวน รวม 3,540 ไร่ – ข้าว 1,160 ไร่- มันสำปะหลัง 2300 ไร่ – อ้อย 30 ไร่ – ข้าวโพด 50 ไร่ เพื่อการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและร่วมกันหาทางแก้ไขและฟื้นฟูต่อไป
ขณะที่อีกด้านเกิดน้ำป่าไหลบ่าซัดถนนขาดอีกกว่า 5 จุดในหมู่บ้านหนองโสน หมู่ 3 ตำบลหนองบัวโคก อำเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิ นอกจากนี้มวลน้ำดังกล่าวยังได้ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรไร่อ้อยไร่มันสำปะหลังนาข้าวของชาวบ้านใน 4 หมู่บ้าน หนองโสน ม.3 บ.ห้วยดอนยาว ม.11 บ.หนองตระไกร้ ม.10 ห้วยดอนยาว ม.11 บ.โกรกผักหวาน ม.4 ของตำบลหนองบัวโคก จมบาดาลอีกกว่า 500 ไร่
ด้านนาย จิรายุ โปรสันเทียะ ผู้ใหญ่บ้าน บ้าหนองโสน หมู่ 3 ได้ นำผู้สื่อข่าว ออกสำรวจความเสียหายในจุดต่างๆพร้อม กล่าวว่า ฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ทำให้เกิดน้ำจากโซนของตำบลบ้านกอก อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ได้ไหลบ่าลงมายังห้วยลำอิน และสมทบกับลำห้วยสาขาจนมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลทะลักลงมายังลำห้วยลำอินในพื้นที่ คุ้มหนองขนุ่น ซัดเอาถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตรแตกพังขาดเสียหายความยาวกว่า 10 เมตร จำนวน 5 จุด และมวลน้ำได้ไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านในหมู่ดังกล่าวและใกล้เคียงอีก 4 หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรถูกน้ำท่วมแล้วอีกกว่า 500 ไร่ ขณะเดียวช่วงนี้ทางผู้นำชุมชนก็ได้นำป้ายมาปิดกั้นบริเวณถนนที่ขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแก่ชาวบ้านที่สัญจรไปมาแล้ว โดยเบื้องต้นจะเสนอไปทางอำเภอหาแนวทางแก้ไขระยะยาวๆชาวบ้าน พร้อมเสนองบประมาณในการซ่อมแซมถนนจุดดังกล่าวหากเป็นไปได้จากได้บล็อกคอนเวิร์สแทนเพื่อจะได้ระบายน้ำได้สะดวกไม่ทำให้ถนนขาดชำรุดเสียหายขาดเสียหายเพิ่มอีกต่อไปด้วย