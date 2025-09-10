ภาคประชาชนตรัง พอใจทักษิณรับโทษตามกระบวนการยุติธรรม เชื่อส่งผลดีต่อครอบครัว-พท.

ภาคประชาชนตรัง พอใจทักษิณยอมรับโทษตามกระบวนการยุติธรรม ดีกว่าหนีไปตลอดชีวิต เชื่อส่งผลดีต่อครอบครัว-พรรคเพื่อไทย พ้นโทษยังทำการเมืองต่อได้
เมื่อวันที่ 10 กันยายน นายจิระศักดิ์ ควนจันทร์ แกนนำเครือข่ายชมรมเสียงประชาชน(สปช.) กล่าวกรณีศาลตัดสินบังคับโทษนายทักษิณ ชินวัตร ให้รับโทษจำคุก 1 ปี ว่า ส่วนตัวมีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม เป็นการสร้างความเชื่อมั่น เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน นักลงทุนและทั่วโลก โดยผลการตัดสินที่ออกมาสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ได้มีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และการที่นายทักษิณกลับมารับโทษถือว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เพราะการหลบหนีต้องหนีตลอดชีวิต
นายจิระศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจัยที่ทำให้นายทักษิณตัดสินใจกลับมารับโทษเชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่นางสาวแพทองธาร ชินวัตร บุตรสาว ยังเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ยังต้องดูแลมวลชนอยู่ หากนายทักษิณหนีเชื่อว่าจะทำให้พรรคและมวลชนระส่ำระสาย พรรคอาจล่มสลายได้ โอกาสที่จะกลับมาฟื้นคืนชีพของตระกูลชินวัตรแทบไม่มี แต่หากกลับมารับโทษแล้ว เมื่อพ้นโทษก็ยังสามารถทำการเมืองต่อได้อย่างสง่าผ่าเผย สามารถตอบสังคมได้ว่า ทำผิดต้องติดคุก สังคมก็จะรับได้ จึงเชื่อว่า การดำรงอยู่ของอำนาจตระกูลชินวัตร การดำรงอยู่ของพรรคเพื่อไทย ก็เป็นปัจจัยสำคัญไม่น้อยกว่าการมีลูกสาวเป็นหัวหน้าพรรค จึงทำให้นายทักษิณเดินทางกลับมารับโทษ