ท่วมสะตอ จ.ตราด รอบ 3 ของปี มวลน้ำเชี่ยวพัดกระบะตกคลอง 3 หมู่บ้านจม
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่อ.เขาสมิง จ.ตราด ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนช่วงเวลา 16.15 น. คลองสะตอใกล้ล้นตลิ่ง พื้นที่ริมน้ำและที่ลุ่มต่ำ ให้ยกของขึ้นที่สูง ขณะเดียวกันที่ว่าการอำเภอเขาสมิง ได้แจ้งไปยังผู้นำชุมชนให้เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ โดยคาดว่าน้ำจะเอ่อล้นจากคลองสะตอเข้าพื้นที่ 3 หมู่บ้าน ในช่วงเที่ยงคืน
เช้าวันนี้ ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตำบลสะตอ อ.เขาสมิง จ.ตราด ติดตามสถานการณ์ พบว่ามวลน้ำป่าจากตำบลหนองบอน อ.บ่อไร่ ที่ไหลลงคลองสะตอล้นตลิ่งทะลักเข้าท่วมพื้นที่ ทำให้ประชาชน 3 หมู่บ้าน คือ บ้านทุ่งกระบอก บ้านรื่นรมย์สามัคคี และหมู่บ้านวงษ์พัฒนา ต้องเร่งอพยพขนของหนีน้ำเป็นครั้งที่ 3 ในรอบปี ขณะที่พื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะสวนผลไม้ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง
นางเข็มเงิน ภูเรือง อายุ 62 ปี ชาวบ้านซอยยางแดง หมู่ 7 ต.สะตอ เปิดเผยว่า หลังจากได้รับแจ้งเตือนจากทางการ ชาวบ้านกว่า 10 หลังคาเรือนในซอยได้รีบขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงทันที และเวลาประมาณ 01.00 น. ที่ผ่านมา น้ำก็เริ่มเอ่อเข้าท่วมบริเวณบ้านอย่างรวดเร็ว โดยล่าสุดมีระดับน้ำสูงประมาณ 30-50 เซนติเมตร และยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นางเข็มเงิน บอกว่า ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้วในรอบปี ที่ถูกน้ำท่วมแบบนี้ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2568 ครั้งที่ 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2568 ท่วมสูงเกือบ 2 เมตร แต่ครั้งที่ 3 น้ำอาจจะไม่สูงมากนัก เพราะฝนไม่ตกซ้ำลงมา ระดับน้ำอาจจะสูงเพียง 1 เมตรเท่านั้น
นอกเหนือจากบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบแล้ว น้ำที่เอ่อล้นจากคลองสะตอยังได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้าง ทั้งสวนทุเรียน สวนเงาะ สวนมังคุด และสวนยางพารา เบื้องต้นคาดว่าเสียหายแล้วไม่ต่ำกว่า 100 ไร่
ทั้งนี้ มีรายงานว่าก่อนที่มวลน้ำจะไหลมาถึงอ.เขาสมิง ที่อ.บ่อไร่ได้เกิดน้ำป่าไหลหลากภายในซอยเขาขาด ต.หนองบอน อย่างฉับพลันจนพัดรถกระบะของชาวบ้านตกลงไปในคลอง ได้รับความเสียหายทั้งคัน ส่วนคนขับได้รับบาดเจ็บ