ล่าระทึก ยิงเพื่อนบ้านดับหลังจับแก้มลูกสาว ขับเรือหนี 3 ชม.ก่อนจนมุมบนหลังคา

ล่าระทึก ชาย 43 ยิงเพื่อนบ้านดับหลังลอบจับแก้มลูกสาว ขับเรือหนี 3 ชั่วโมงก่อนจนมุมบนหลังคาบ้าน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันที่ 10 กันยายน พ.ต.อ.ชาตรี รัตนคช ผกก.สภ.สิงหนคร พ.ต.อ.ดุสิต พรหมสิน ผกก.สส.ภ.จว.สงขลา พ.ต.อ.ธนวัต เส้งสุย ผกก.สืบสวน 3 และตำรวจชุดสืบสวนสภ.สิงหนคร และชุดสืบสวนตำรวจภูธร จ.สงขลา ชุดสืบสวน 3 ภาค 9 ร่วมกันจับกุมตัว นายสุเทพ (สงวนนามสกุล) อายุ 43 ปี ม.5 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา พร้อมอาวุธปืน ขนาด 9 มม.และกระสุนปืน 14 นัด อยู่ในรังเพลิง 13 นัด
หลังก่อเหตุยิงนายพงษ์ศักดิ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 45 ปี กระสุนปืนเข้าแผ่นหลัง เมื่อเวลา 17.22 น. วันที่ 4 กันยายน 68 ที่ชุมชนบ้านหัวเขา ม.5 ซอย 2 ต.หัวเขา อ.สิงหนคร จ.สงขลา จึงแจ้งข้อหา ฆ่าผู้อื่น ก่อนนำตัวผู้ต้องหามาสอบสวน พร้อมเตรียมแจ้งข้อหาเพิ่ม
รายงานข่าวแจ้งว่า ก่อนหน้านั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมกำลัง วางแผน บุกเข้าจับกุมและทราบว่าผู้ต้องหามีอาวุธปืน จึงไม่สามารถใช้ความรุนแรงได้ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดต่อให้ญาติไปเจรจาพร้อมนำหมายจับไปให้ดูแต่รับประกันความปลอดภัย ผู้ต้องหาจึงยอมออกจากบ้านเพื่อมามอบตัว
แต่จู่ๆ ปรากฏว่าคนร้ายขับเรือวนอยู่บริเวณนั้นหลายชั่วโมง พร้อมญาติที่ไปเจรจา ก่อนใช้โทรศัพท์พูดคุยเจรจาสารพัด แต่คนร้ายไม่ยอมมอบตัว หลังนั้นได้ขับเรือมาส่งญาติขึ้นฝั่งแล้วขับเรือหนีไป เจ้าหน้าที่ตำรวจเฝ้าสังเกตการณ์ทุกวัน
วันนี้ผู้ต้องหาเข้ามาที่บ้าน เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ปิดล้อมที่บ้าน คนร้ายวิ่งขึ้นหลังคา ก่อนนำอาวุธปืนไปซ่อนไว้แล้วนั่งอยู่บนหลังคาบ้าน เจ้าหน้าที่ใช้เวลาเจรจากว่า 3 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมตัวได้
จากการสอบถาม ทราบว่าคนร้ายได้ไปจับแก้มลูกสาวคนตาย หลังจากนั้นเกิดการชกต่อยกันคนตายจะเอาปืนมายิงจึงได้แย่งปืนของคนตาย แต่คนตายยิงมา 2- 3 นัด คนร้ายจึงแย่งไว้ก่อนยิงออกไป 2-3 นัด