แม่สุดช้ำ ลูกสาววัย 14 ถูกชาย 2 ราย ฉวยโอกาสไม่อยู่บ้าน เข้าลวนลาม เผยแจ้งความแล้ว คดีไม่คืบ
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2568 ที่สำนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ คณะกรรมการภาคประชาชน พา น.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ 41 ปี พร้อมด้วยด.ญ.บี (นามสมุติ) อายุ 14 ปี ลูกสาว นักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนแห่งหนึ่ง เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นายณัพล พงษ์ปิยานุรัตน์ ประธานกรรมการอัยการภาคประชาชนจังหวัดสุรินทร์
โดยหนังสือยื่นคำร้อง ระบุว่า ลูกสาวถูกนายสมคิด และนายถูกกีรติกร ล่อลวงลูกสาวไปลวนลามเจตนาไม่บริสุทธิ์และไปแจ้งความไว้ที่ สภ.เมือง จ.สุรินทร์แล้ว แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้รับแจ้งและไม่ดำเนินคดีใดๆจึงได้ทำหนังสือมาร้องเรียนร้องทุกข์เพื่อร้องขอต่อประธานคณะกรรมการปกครองและอัยการภาคประชาชนจังหวัดสุรินทร์ให้ช่วยเหลือ หลังเกิดเหตุลูกสาวก็มีอาการซึมเศร้าอยู่ตลอดเวลาหวาดกลัวกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา
สอบถาม น.ส.เอ บอกว่า แจ้งความไปแล้วหลายเดือนแต่คดีไม่คืบ ทางตำรวจบอกให้รอก่อน คดีนี้ต้องมีสหวิชาชีพร่วมสอบด้วย อีกอย่างบ้านคู่กรณีก็อยู่ใกล้ๆกันเป็นคนที่รู้จักมักคุ้นกัน พ่อแม่เขาเป็นคนที่มีชื่อเสียงในจังหวัด ซึ่งตัวเขาก็ยอมรับว่า ไม่ได้ตั้งใจและไม่คิดว่าจะเป็นลูกของตน ในตอนแรกลูกไม่กล้าบอกเรื่องนี้ เพราะกลัว ทุกอย่างมีหลักฐานหมดในแชตไลน์
น.ส.เอ เล่ารายละเอียดในวันเกิดเหตุว่า ในวันนั้น ตนเดินทางไปที่ สปป.ลาว ปล่อยให้ลูกอยู่บ้าน ผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย เข้าที่บ้าน เพื่อเอารถมาให้ตน ผู้ต้องหาหนึ่งรายไปล่อลวงลูกสาวตน แต่ไม่ได้พาไปเอารถ กลับพาไปหาผู้ต้องรายที่ 2 ลวนลามลูกสาวในรถ พร้อมให้เงิน
เบื้องต้น ด.ญ.บี กล่าวว่า หลังนั่งรถออกมาจะบ้าน ผู้ต้องหาคนที่ 1 พามาทางตลาด ก่อนจอดตรงข้ามหน้าร้านขายยาจากนั้นก็ลงจากรถ เข้าไปคุยกับผู้ต้องหารายที่ 2 ก่อนที่จะขึ้นมาในรถและลวนลามตนทั้งตัว แต่ยังไม่ได้ข่มขืน ตนร้องให้คนช่วย ก็ขู่ว่าถ้าลงไปก็ไม่มีใครช่วยได้