เผยปริมาณ แอลกอฮอล์ในเลือด คนขับกระบะ ชนเสาไฟ 52 ต้น เปิดความเสียหายล่าสุด

จากกรณีรถส่งน้ำชนเสาไฟฟ้าที่บริเวณถนนหนองฮ่อ (หมายเลข 1366) จ.เชียงใหม่ ความเสียหายเบื้องต้นบ้านเรือนพัง 20 หลัง เสาไฟฟ้าล้ม 52 ต้น เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบ จำนวน 217,823 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ แม่ริม และสันทราย เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมานั้น

ล่าสุด เมื่อวันที่ 11 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่” โพสต์อัพเดตความคืบหน้าการตรวจร่างกายของคนขับรถคันดังกล่าว โดยระบุว่า “อัพเดต!!!!! ข่าวจริง

คนขับยังไม่ตาย ส่งต่อ รพ.นครพิงค์ มีแอลกอฮอลล์ในเลือดนิดหน่อย มีแผนการดำเนินงานของการไฟฟ้า มีการล้างถนน ลุ้นกันจะเปิดถนนเมื่อไร มีอัพเดตประกัน ทุนประกัน โดยมีรายละเอียดได้ดังนี้”

ทั้งนี้ยังได้รายงาน สถานการณ์อุบัติภัย/ความเสียหาย ระบุว่า เมื่อวันที่ 9 ก.ย.68 เวลา 15.08 น. เกิดอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกน้ำดื่ม หมายเลขทะเบียน ผห 3933 เชียงใหม่ (มีประกันประเภท 3 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 600000 บาท/ครั้ง) ชนเสาไฟฟ้า บริเวณถนนผาเมือง – หนองฮ่อ ถนนหมายเลข 1366 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก

ส่งผลให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง มีผู้ได้รับผลกระทบจากไฟฟ้าดับ 217,323 ราย

ต่อมาเวลา 15:28 น. สามารถจ่ายไฟฟ้าได้คงเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบไฟฟ้าดับ 503 ราย

ความเสียหายต่อทรัพย์สิน 

  • เสาไฟฟ้า รวมทั้งสิ้น 52 ต้น ยังใช้การได้ 2 ต้น เสียหาย 50 ต้น (เสาไฟฟ้าแรงสูง ระบบ 115 kV 22 เมตร จำนวน 22 ต้น เสาไฟฟ้าแรงสูง ระบบ 22 kV 12.0 – 14.0 เมตร จำนวน 23 ต้น และเสาไฟฟ้าแรงต่ำ ระบบ 220/380 V 8.0 – 9.0 เมตร 5 ต้น)
  • หม้อแปลงไฟฟ้า 22 kV/220/380V จำนวน 7 ลูก
  • หม้อแปลงไฟฟ้าสาธารณะ 30 KVA จำนวน 1 เครื่อง สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบ
  • รถยนต์เสียหาย จำนวน 13 คัน (มีประกันประเภท 1 จำนวน 3 ค้น) รถจักรยานยนต์ 2 คัน
  • บ้านเรือน/ร้านค้าเสียหาย 22 หลัง/ร้าน
  • ผู้เสียชีวิต จำนวน 1 ราย (นายบุญฤทธิ์ เจริญวงค์ เพศชาย อายุ 27 ปี สถานะผู้โดยสารนำส่งโรงพยาบาลนครพิงค์ และเสียชีวิตในเวลาต่อมา)

ผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย (นายทรงชัย เพศชาย 25 ปี สถานะคนขับ นำส่งโรงพยาบาลเชียงใหม่ฮอสพิทอล และส่งต่อรับการรักษาที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด 29.2 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์)

