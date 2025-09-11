อุกอาจ! หนุ่มกู้ภัยวัย24 ถูกดักยิงเสียชีวิตกลางถนน ตร.เร่งคลี่ปมหาคนร้าย
เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา ร.ต.ท. ปิยะพงษ์ เลิศศรีเพชร รอง สว. (สอบสวน) สภ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุผู้ถูกยิงเสียชีวิต ริมถนนเลียบคลอง หมู่ 5 ต.คลองน้อย อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ชนะ ธีรศรัณยานนท์ ผกก สภ.บ้านแพรก เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชุดสืบสวน แพทย์ รพ.บ้านแพรก และเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู ไปให้การสนับสนุน
พบว่าบริเวณที่เกิดเหตุเป็นถนนเปลี่ยว มืด ไม่มีไฟส่องสว่า พบศพ นายศรายุทธ นกจั่น หรือ “เก่ง” อายุ 24 ปี เจ้าหน้าที่ สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา จุดบ้านแพรก รหัส 318 สภาพศพนอนหงาย สวมเสื้อโปโลสีน้ำเงิน กางเกงขายาวสีดำ ถูกยิงด้วยอาวุธปืนไม่ทราบชนิดเข้าลำคอด้านขวา 1 นัด และหน้าอกซ้าย 1 นัด
ใกล้กัน พบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟ สีน้ำเงิน ทะเบียน 1 กรม 2780 ลพบุรี ของผู้เสียชีวิต จอดอยู่กลางถนน
สอบถาม นายบัญชา อายุ 38 ปี พี่ชายผู้ตาย เปิดเผยทั้งน้ำตาว่า น้องชายเป็นอาสากู้ภัยเช่นเดียวกัน แต่อยู่คนละมูลนิธิ ปกติตนทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้อื่น แต่ครั้งนี้กลับต้องมาเก็บศพน้องชายของตัวเอง โดยเมื่อช่วงเช้า น้องเคยบอกว่า “กำลังจะได้งานทำแล้ว ฝากดูแลแม่ด้วย” ซึ่งทำให้รู้สึกแปลกใจ ก่อนเกิดเหตุราวหนึ่งทุ่มยังคุยกันว่าน้องชายบอกจะออกไปหาอาหารกินในพื้นที่บ้านแพรก กระทั่งมาทราบข่าวร้ายว่าเสียชีวิต
ด้าน พ.ต.อ.ชนะ ธีรศรัณยานนท์ ผกก.สภ.บ้านแพรก เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่เร่งติดตามคนร้าย เบื้องต้นจากสภาพที่เกิดเหตุคาดว่าคนร้ายอาจจอดรถเข้ามาพูดคุยกับผู้ตาย ก่อนใช้อาวุธปืนยิงในระยะประชิด สาเหตุยังอยู่ระหว่างการสอบสวน
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้บันทึกภาพและหลักฐานในที่เกิดเหตุ ก่อนมอบร่างผู้เสียชีวิตให้มูลนิธิร่วมกตัญญู นำส่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี เพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป