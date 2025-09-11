คอมแอร์ระเบิด ไหม้ออฟฟิศตลาดที ทาวน์หนองปรือ นักท่องเที่ยวแตกตื่น โชคดีไร้เจ็บ

คอมแอร์ระเบิด ไหม้ออฟฟิศตลาดที ทาวน์ หนองปรือ นักท่องเที่ยวแตกตื่น โชคดีไร้เจ็บ
เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 10 กันยายน ศูนย์วิทยุสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารภายในโครงการ ตลาดที ทาวน์ ซอยบัวขาว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จึงประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยาเข้าตรวจสอบทันที
ที่เกิดเหตุพบกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากอาคารชั้น 2 ซึ่งเป็นออฟฟิศทำการของตลาด โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลตลาดได้ใช้ถังสารเคมีดับเพลิงควบคุมเพลิงไว้ได้ก่อนที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะไปถึง พร้อมกันนั้นได้มีการใช้เครื่องระบายควันสนับสนุนเพื่อความปลอดภัย
จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่า ระหว่างที่พนักงานกำลังปฏิบัติงาน ได้กลิ่นเหมือนสิ่งของไหม้ ก่อนที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะเข้าตรวจสอบและพบแสงเพลิงออกมาจากเครื่องปรับอากาศ (คอมแอร์) จึงรีบใช้ถังดับเพลิงควบคุมสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพิ่มเติม พบว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุอย่างเป็นทางการ โดยเบื้องต้นคาดว่าเกิดจากเครื่องปรับอากาศขัดข้องจนลุกไหม้