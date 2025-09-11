ยาย72 กลับจากรับเบี้ยคนชรา เดินข้ามถนน ถูกพระขับเก๋งชนดับสลด ซ้ำรถไม่ต่อภาษี-ไม่มีพรบ.

ยาย72 กลับจากรับเบี้ยคนชรา เดินข้ามถนน พระขับเก๋งชนดับสลด ซ้ำรถไม่ต่อภาษี-ไม่มีพรบ. แม่วอนเห็นใจลูกชายอยากเลิกยาเลยมาบวชหวังเรียนต่อ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีพระเกียรติศักดิ์ อายุ 24 ปี พระลูกวัดแห่งหนึ่ง ใน ต.หัวฝาย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ ขับรถเก๋งยี่ห้อ โตโยต้า สีดำ หมายเลขทะเบียน กต 3121 สมุทรปราการ พุ่งชน นางเขียว พุฒจีบ อายุ 72 ปี ระหว่างเดินกลับจากการไปรับเงินเบี้ยคนชรากับผู้ใหญ่บ้านจำนวนเงิน 700 บาท เสียชีวิตระหว่างนำส่งโรงพยาบาล เหตุเกิดเมื่อเวลา 12.00 น.วันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา บนถนนสายนาลาว -หัวฝายบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านโคกสว่างตำบลหัวฝาย ปากทางเข้า อบต. หัวฝาย
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความมึนงงให้กับญาติผู้เสียชีวิตเป็นอย่างมาก หลังทราบว่ารถเก๋งที่พระขับไม่ได้ต่อภาษีประจำปี รถไม่ทำ พรบ.โดยเฉพาะพระไม่มีใบอนุญาตขับขี่
นายเสาร์ อายุ 63 ปี น้องชายผู้เสียชีวิต บอกว่า จริงแล้วพระจะไม่สามารถขับรถได้ และพระไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำใบขับขี่ได้ ถ้าจะไปไหนจะต้องมีคนขับให้โดยการเรียกใช้ชาวบ้านที่ขับรถได้มีใบขับขี่มาขับให้แต่นี่มาขับเอง
นางบุญมาก อายุ 77 ปี ญาติผู้เสียชีวิตเล่าว่า จริงแล้วตนจะต้องไปรับเบี้ยคนชรากับผู้เสียชีวิต แต่ไม่อยากไปจึงฝากบัตรประชาชนให้ลูกเขยไปรับแทน พอลูกเขยเอาเงินมาให้ได้รับข่าวว่ายายเขียวตายแล้ว ตกใจมากเพราะปกติจะไปรับเงินด้วยกัน และมาทราบว่ารถที่ชนพระเป็นคนขับ จริงแล้วพระไม่ควรจะมาขับรถ
ด้านนางบุญเรือง อายุ 60 ปี แม่พระเกียรติศักดิ์ ได้ออกมาเผยระหว่างมาเยี่ยมบ้านผู้เสียชีวิต ว่ารถคันที่ชนยายเขียวเป็นรถของวัด ไม่ใช่รถส่วนตัวของพระลูกชาย วัดซื้อมาให้เอาไว้ให้ลูกศิษย์ไปเรียนหนังสือตอนนี้ครอบครัวยอมรับผิดทั้งหมด จะขอชดใช้ความเสียหายตามกำลัง เพราะบ้านมีฐานะยากจน ส่วนสาเหตุที่ต้องได้ขับรถเอง เพราะไม่มีรถโดยสารประจำทางวิ่งผ่าน ซึ่งพระลูกชายจะต้องไปเรียนหนังสือ ยอมรับว่าไม่มีใบขับขี่
นางบุญเรือง เล่าด้วยว่า ตอนนี้ตนมองว่าเป็นเจ้ากรรมนายเวร ถือเป็นกฎแห่งกรรมที่เขาสร้างมา คิดอะไรยังไม่ออกส่วนหนึ่งสงสารพระลูกชายที่หนีจากภัยยาเสพติดหันมาบวช เพื่อต้องการเรียนต่อ แต่ต้องมาเจอแบบนี้