ลำปางอ่วม น้ำป่าดอยขุนตาล ทะลักท่วมบ้านเรือน ร.ร. วัด ถนนสายเลี่ยงเมือง กัดเซาะคอสะพานพัง
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่จ.ลำปาง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ฝนตกหนักบนยอดเขาสูงในเขตอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ตั้งแต่เย็นวานเรื่อยไปจนถึงกลางดึก ทำให้น้ำป่าหลากทะลักลงตามสายน้ำต่างๆ ก่อนไหลลงลำน้ำตาล สร้างผลกระทบกับหลายหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอห้างฉัตร จ.ลำปาง เริ่มจากที่บ้านปางปง – ปางทราย ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร ทะลักท่วมบ้านเรือนในที่ลุ่มต่ำ กัดเซาะคอสะพานจนพัง ใช้การเข้าออกไม่ได้
นอกจากนี้มวลน้ำป่าที่หลากมากและไหลเร็ว ขณะนี้มาถึงเขตพื้นที่ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางแล้ว และล้นจุดคอขวดหน้าวัดบ้านจำ ต.ปงยางคก ก่อนล้นลำน้ำไหลท่วมบ้านเรือนหลายร้อยหลังคาเรือน ท่วมโรงเรียนบ้านจำเก่า ที่ตั้งอยู่ใกล้ลำน้ำ รวมถึงท่วมตลาดบ้านจำและบ้านเรือน บางจุดท่วมกว่า 1 เมตร
ส่วนบริเวณถนนหน้าวัดบ้านจำ ซึ่งเป็นถนนสายเลี่ยงเมืองลำปาง เส้นทาง อ.เกาะคา – อ.ห้างฉัตร ที่สามารถเดินทางไปยังจ.ลำพูนและเชียงใหม่ได้ ขณะนี้น้ำป่าที่ล้นทะลักลำน้ำแม่ตาล ได้ท่วมถนนระดับน้ำท่วมสูงกว่า 1 เมตร เจ้าหน้าที่ขอให้รถเล็กเลี่ยงเส้นทาง ส่วนรถขนาดใหญ่สามารถผ่านไปได้อย่างช้าๆ ทางเจ้าหน้าที่ประเมินสถานการณ์ว่ามวลน้ำบนยอดเขายังหลากลงมาต่อเนื่อง ทำให้ระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง