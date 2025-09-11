น้ำเริ่มเอ่อล้นตลิ่ง เขื่อนเจ้าพระยาต้องตรึงการระบาย ลดผลกระทบท้ายน้ำ

เหนือเขื่อน น้ำเริ่มเอ่อล้นตลิ่ง เขื่อนเจ้าพระยาตรึงระบาย ลดผลกระทบท้ายน้ำ
วันที่ 11 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลาง ล่าสุดพบว่าน้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่จุดวัดน้ำ C2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 2,060 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนยกตัวขึ้น32ซ.ม.ใน24ชม.ล่าสุดวัดได้16.97ม.รทก.(เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) โดยเขื่อนเจ้าพระยาได้คงอัตราการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนไว้ที่ 1,900ลบ.ม./วินาที เป็นวันที่ 3 เพื่อให้สอดรับกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น และสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำ รองรับรับมวลน้ำจากทางตอนบนของประเทศจากฝนตกหนักระหว่างวันที่10-15 กันยายน และลดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อน โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมสูง โดยระดับน้ำท้ายเขื่อนทรงตัวในรอบ24ชม.วัดได้ 14.37ม.รทก.
ทางกรมชลประทานยังคงย้ำเตือน11จังหวัดภาคกลาง อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ที่ยังคงต้องเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จะยกตัวขึ้นในระยะนี้
โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน คลองโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง คลองบางบาล อ.บางบาล ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งริมตลิ่งแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าสังเกตุความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่จะยกตัวขึ้น โดยคาดว่าระดับน้ำจะสูงขึ้น 20-50 ซ.ม. ใน24ชม. บ้านเรือนริมตลิ่งควรยกของขึ้นที่สูงให้พ้นน้ำ
และล่าสุด จ.ชัยนาทได้ประกาศเตือนพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา ใน 3 อำเภอ คือ อ.เมืองชัยนาท อ.วัดสิงห์ และ อ.มโนรมย์ ขอให้เก็บของขึ้นที่สูง เพราะระดับน้ำเหนือเขื่อนจะยกตัวขึ้นจากการตรึงระบายของเขื่อนเจ้าพระยา
นายเพทาย คล้ายสมาน นายกเทศมนตรีตำบลธรรมามูล อ.เมืองชัยนาท เปิดเผยว่าล่าสุดน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาได้เอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นอกคันกั้นน้ำของ ต.ธรรมามูลแล้ว 2 จุดคือ บ้านดักคะนน และบ้านท่าหาด ซึ่งทางเทศบาลได้สำรวจและเสริมแนวคันกั้นน้ำไว้แล้ว เพื่อไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่ชั้นในได้ รวมทั้งได้นำเรือไปมอบให้ชาวบ้านที่บ้านอยู่นอกคันกั้นและถูกน้ำท่วมแล้ว แต่ถ้าหากระดับน้ำเพิ่มสูงกว่านี้ ชาวบ้านเองคงต้องอพยพออกมาอาศัยบนพื้นที่สูงริมถนน ที่ทางเทศบาลจัดไว้ให้ชั่วคราว เพื่อความสะดวกและปลอดภัย