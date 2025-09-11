กู้ภัยช่วยระทึก! ลูกจ้างสาวเมียนมา เพิ่งทำงานได้อาทิตย์เดียว มือซ้ายติดเครื่องบดหมู
เมื่อเวลา 08.40 น. วันที่ 11 กันยายน เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และรถกู้ชีพเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง จ.นนทบุรี ได้รับแจ้งจาก นางสาวิตรี อายุ 37 ปี พนักงานบัญชีร้านหมูสดแห่งหนึ่ง ใน ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ม.6 ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ว่า นางสาว เอแฮ อายุ 20 ปี ชาวเมียนมา พนักงานขายหมูของร้านได้ถูกเครื่องบดหมูบดมือซ้ายติดอยู่กับเครื่องบดหมู
จึงรีบนำเครื่องมือพร้อมอุปกรณ์ตัดถ่างไปให้การช่วยเหลือ โดยค่อยๆถอดชิ้นส่วนเครื่องบดหมูออกทีละชิ้น ใช้เวลาช่วยเหลือประมาณ 30 นาที จึงนำมือออกมาจากเครื่องบดหมูได้แล้วทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนรีบนำตัว 2 โรงพยาบาล
นางสาวิตรี อายุ 37 ปี พนักงานบัญชีร้าน กล่าวว่า ขณะเกิดเหตุนางสาว เอแฮ ได้นำหมูไปบดภายในร้านบริเวณด้านหลัง ส่วนตนคอยรับลูกค้าอยู่ด้านหน้า จนกระทั่งมีพนักงานเห็นจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือแล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ โดยพนักงานคนดังกล่าวเพิ่งมาทำงานได้อาทิตย์ที่แล้ว
นายเอกลักษณ์ สุรวลัย เจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กล่าวว่า เมื่อมาถึงพบหญิงชาวเมียนมา มือติดอยู่ที่เครื่องบดหมู ผู้บาดเจ็บมีอาการเจ็บปวดแต่ไม่ถึงกับหมดสติสอบถามรู้เรื่อง หลังจากนำมือออกมาได้พบว่านิ้วมือซ้ายทั้ง 5 นิ้วมีอาการผิดรูปทั้งหมด จึงได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลบางบัวทอง