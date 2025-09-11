น้ำชีเอ่อท่วมพื้นที่เกษตร บ้านเลิงใต้ ชาวนาเกี่ยวข้าวหนี ทั้งยังไม่สุก ชี้ ดีกว่าไม่เหลืออะไรเลย
วันที่ 11 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกษตรกรหลายพื้นที่ ทุกข์หนัก เพราะต้องเร่งเกี่ยวข้าวตากข้าวหนีน้ำชีเอ่อล้นท่วมพื้นที่เกษตรเกษตรกรแล้วกว่า 2,000 ไร่ ชาวนาจำใจต้องยอมเกี่ยวข้าวหนีน้ำหนีฝน รีบนำข้าวมาตากไว้ริถนนเพื่อขึ้นยุ้งฉางไว้ก่อน ทั้งที่ข้าวยังไม่สุกเต็มที่ เอาไปขายก็ไม่ได้ราคาแต่ก็ยังดีกว่าไม่เหลืออะไรเลย
ที่บ้านเลิงใต้ ต.เลิงใต้ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม ซึ่งเป็นจุดรับน้ำแห่งแรกของจังหวัดมหาสารคาม เกษตรกรต้องตากข้าวไว้บนถนนหลังจากเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อหนีน้ำที่เอ่อเข้าท่วมนาข้าว เนื่องจากพื้นที่นาข้าวติดแม่น้ำชี เพื่อคลายความชื้น ก่อนที่จะนำไปขาย แต่ข้าวที่ตากไว้ ก็ยังโตไม่เต็มที่ แต่ว่าน้ำมาจ่อแล้ว จำเป็นที่จะต้องเก็บเกี่ยว เอาข้าวไปขายก็ไม่ได้ราคา แต่ก็จำเป็น
นายเรืองสิน ด้วยสีดำ เกษตรกรบ้านเลิงใต้ ต.เลิงใต้ กล่าวว่า ตนเองทำนา 10 ไร่ ลงทุนไปแล้วหลายหมื่น ค่าไถ ค่าปั่น ค่าหว่านข้าว ค่าน้ำมัน ค่าเกี่ยว ค่าปุ๋ย ตอนนี้ต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต เพราะว่าน้ำชีเอ่อเข้าท่วมที่นาแล้ว ซึ่งตอนนี้ข้าวก็ยังไม่สุกเต็มที่ แต่จำเป็นต้องเก็บเกี่ยวแล้ว ไม่งั้นถ้าน้ำมาเยอะ รถเกี่ยวก็ลงนาเกี่ยวข้าวไม่ได้ ผลผลิตก็อาจเสียหายทั้งหมด
นายเรืองสิน กล่าวว่า ตอนนี้ราคาข้าวเหนียวขายได้ราคากิโลกรัมละ 6 บาท ส่วนข้าวเจ้าเกี่ยวสดขายได้กิโลกรัมละ 5 บาทเท่านั้น ส่วนข้าวเปลือกแห้งอยู่ที่ไม่เกิน 7 บาท ฝากถึงนายกใหม่ให้พิจารณาราคาเพิ่มให้อีก ให้อยู่ในราคา 9-10 บาท ถึงจะพออยู่ได้
ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำชี ระดับน้ำยังคงเพิ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นน้ำฝนในพื้นที่ และน้ำที่ระบายมาจากเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ทำให้เกินระดับกักเก็บ เอ่อเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร โดย อ.โกสุมพิสัย มีน้ำท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำที่ บ.หนองขนวน ต.โพนงาม ประมาณ 500 ไร่ ต.เลิงใต้ ต.ดอนกลาง ต.ยางท่าแจ้ง ท่วมพื้นที่นาปรังที่เก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว บ.ห้วยวังเลา บ.หัวขัว ต.แก้งแก ท่วมพื้นที่นาประมาณ 1,500 ไร่