สาววัย 20 ตกใจรถเปลี่ยนเลน หักหลบจยย.ล้ม หัวฟาดฟุตปาธ ก่อนฟุบกับพื้นดับสลด (คลิป)

สุดสลด สาววัย 20 ตกใจรถเปลี่ยนเลนกะทันหัน หักหลบ จยย.เสียหลักล้ม หัวฟาดฟุตปาธ ภาพวงจรปิดเผย หลังรถล้มลุกขึ้นนั่งได้ก่อนฟุบกับพื้นดเสียชีวิต
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 11 กันยายน เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางศรีเมือง ได้รับแจ้งอุบัติเหตุ รถจยย.เสียหลักล้ม มีผู้บาดเจ็บหมดสติ 1 ราย เหตุเกิดบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง ซอยบางกร่าง 12 ถนนราชพฤกษ์-นนทบุรี 1 ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี จึงพร้อมด้วยแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู รุดตรวจสอบ
กล้องวงจรปิด เวลา 07.01 น. จับภาพผู้บาดเจ็บขับขี่รถ จยย.อยู่เลนซ้าย ก่อนจะมีชาย 1 ราย ขับขี่รถ จยย. ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีน้ำเงิน อยู่เลนกลางและเปลี่ยนเลนกะทันหัน ทำให้ผู้บาดเจ็บหักหลบแล้วเสียหลักล้ม ศีรษะกระแทกขอบฟุตปาธข้างทาง หมวกกันน็อกหลุดกระเด็น ผู้บาดเจ็บได้ลุกขึ้นมานั่งและจับที่ศีรษะก่อนจะฟุบลงไปกับพื้นไปอีกครั้ง ชายคนดังกล่าวได้จอดรถข้างทาง และเดินไปหยิบหมวกกันน็อก ก่อนจะเดินมาดูผู้บาดเจ็บ จากนั้นจึงเริ่มมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือและเรียกรถพยาบาล
ที่เกิดเหตุบริเวณทางเข้าปั๊มน้ำมัน ถ.ราชพฤกษ์-นนทบุรี 1 (มุ่งหน้าสะพานมหาเจษฎาบดินทร์ฯ) พบร่างหญิงหมดสติ 1 ราย ทราบชื่อคือ น.ส.ฐิติพร (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี ชาว อ.เมือง จ.นนทบุรี สวมเสื้อคลุมแขนยาวสีม่วง ใส่กางเกงขายาวสีน้ำตาล สะพายกระเป๋าเป้ด้านหลังสีขาว ไม่พบบาดแผลใดๆ คาดศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนจากแรงกระแทกก่อนหมดสติ เจ้าหน้าที่ช่วยกันทำ CPR ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา ใกล้กันพบรถ จยย.ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นพีซีเอ็กซ์ สีแดง พลิกคว่ำอยู่ มีหมวกกันน็อกเต็มใบของผู้บาดเจ็บตกอยู่ในที่เกิดเหตุ บริเวณถนนมีร่องรอยไถลยาวกว่า 10 เมตร
น.ส.โบว์ อายุ 24 ปี อาชีพพนักงานปั้ม กล่าวว่า เหตุเกิดประมาณช่วงเช้า เห็นรถ จยย.ขับขี่มาด้วยความเร็วและล้มอย่างแรง หมวกกันน็อกกระเด็นหลุด คาดว่าศีรษะฟาดพื้น เพราะตอนแรกตนเห็นเขายังลุกได้และจับที่ศีรษะตัวเองเหมือนปวดหัว และล้มลงไปนอนฟุบที่พื้นถนน ไม่แน่ใจว่ามีคู่กรณีหรือไม่ มีพลเมืองดีที่ขับตามหลังมาโทรแจ้งกู้ภัย
นายวัชร ลิ้มสันติธรรม อาสาสมัครกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญู จุด ส.ทล.ราชพฤกษ์ ชุด 2 กล่าวว่า ตนได้รับแจ้งเหตุประมาณ 07.05 น. ว่ามีอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บหมดสติไม่มีชีพจร มีประชาชนช่วยกันทำ CPR จากนั้นเมื่อกู้ภัยมาถึงจึงช่วยกันทำ CPR ต่อ ระหว่างรอรถกู้ชีพจากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า แต่ไม่เป็นผลผู้บาดเจ็บเสียชีวิตในเวลาต่อมา ผู้บาดเจ็บไม่มีบาดแผลและรอยเลือด คาดว่าเกิดจากศีรษะกระแทกพื้นอย่างรุนแรง จากที่ดูกล้องวงจรปิดคาดว่ามีคู่กรณี
จากการสอบถามเพื่อนผู้เสียชีวิต ให้ข้อมูลว่า ก่อนเกิดเหตุเพื่อนมาส่งตนที่ปั้มน้ำมันฝั่งตรงข้ามที่เกิดเหตุ แล้วกำลังขับไปทำงานขายน้ำชงที่ท่าน้ำนนท์
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ และตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป