พิจิตร ประกาศ 8 ตำบลในอ.บางมูลนาก เป็นเขตพิบัติ หลังน้ำป่าทะลักท่วม 63 หมู่บ้าน 3 ชุมชน 

บางมูลนากน่าห่วง น้ำป่าทะลัก 8 ตำบล 63 หมู่บ้าน 3 ชุมชน ท่วมเกือบ 700 หลังคาเรือน นายอำเภอประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
เมื่อวันที่ 11 กันยายน นายธงชัย ขิมมาทอง นายอำเภอบางมูลนาก จ.พิจิตร เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมในอ.บางมูลนาก ขณะนี้มีน้ำป่าจากเทือกเขาเพชรบูรณ์–เนินมะปราง ผ่านมายังอ.ตะพานหิน อ.ทับคล้อ อ.ดงเจริญ หลากมาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ 8 ตำบล ประกอบไปด้วย ต.วังตะกรู ต.บางไผ่ ต.หอไกร ต.เนินมะกอก ต.ภูมิ ต.ลำประดา ต.วังกรด ต.ห้วยเขน รวม 63 หมู่บ้าน 3 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก ประกอบด้วย ชุมชนประเวศน์เหนือ ชุมชนชูเชิดน่านใต้ ชุมชนวัดชัยมงคล และน้ำท่วมบ้าน 665 หลังคาเรือน
นายธงชัย นายอำเภอบางมูลนาก กล่าวว่า นอกจากนี้ยังพบว่ามีถนนเส้นทางไปเส้นทางท้องถิ่น ต.บางไผ่ อ.บางมูลนาก เชื่อมต่อต.ดงตะขบ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร ถูกน้ำท่วมสูง ตนสั่งการให้ท้องถิ่นระดับตำบล นำป้ายไปติดไว้เพื่อให้ประชาชนใช้เส้นทางอย่างระวัง เนื่องจากน้ำไหลค่อนข้างแรง ตนขอเตือนประชาชนที่ชอบเล่นน้ำบนถนนที่ถูกน้ำท่วม ระวังอันตรายเนื่องจากน้ำไหลแรงระวังน้ำพัด
“ขณะนี้อ.บางมูลนาก ได้ประกาศให้ 8 ตำบล 63 หมู่บ้าน กับ 3 ชุมชน เป็นพื้นที่เป็นเขตภัยพิบัติเพื่อ ให้การช่วยเหลือแล้ว สำหรับการช่วยเหลือ ทางอำเภอจะเร่งดำเนินการและสำรวจเพิ่มเติมว่ามีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเพิ่มอีกหรือไม่” นายธงชัย กล่าว
