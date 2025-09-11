ปธ.บอร์ดธนาคารที่ดิน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร “มีที่ทำกิน มีกิน มีใช้ รายได้ยั่งยืน ครั้งที่ 6″

ประธานบอร์ดธนาคารที่ดิน เปิดฝึกอบรมหลักสูตร “มีที่ทำกิน มีกิน มีใช้ รายได้ยั่งยืน ครั้งที่ 6/2568“ ให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ร่วมวางฐานรากที่มั่นคงคือการมีที่ดินทำกิน
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 กันยายน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ประธานกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตร “มีที่ทำกิน มีกิน มีใช้ รายได้ยั่งยืน ครั้งที่ 6/2568” ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติศาสตร์พระราชาดอยอินทรีย์เชียงราย ต.ดอยฮาง อ.เมือง จ.เชียงราย
โดยมีนายรุจติศักดิ์ รังษี รอง ผวจ.เชียงราย มาร่วมเป็นเกียรติการฝึกอบรมให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานแนวใหม่บ้านดอนมูล ต.ดอนมูล อ.เวียงชัย จ.เชียงราย จำนวน 35 ราย ซึ่งได้รับการสนับสนุนที่ดินจาก “ธนาคารที่ดิน” จำนวน 31 ไร่ 3 งาน 65.90 ตารางวา และวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนเกษตรสุขเชียงราย ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย จ.เชียงราย จำนวน 53 รายได้รับจัดสรรที่ดินจาก “ธนาคารที่ดิน” จำนวน 123 ไร่ 2 งาน 77 ตารางวา
พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ จะเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของหลายๆ ท่าน ตนได้เห็นศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวของพี่น้องเกษตรกร ที่ยังขาดแนวทางที่ชัดเจนและแรงผลักดันที่ต่อเนื่อง ดังนั้น “ธนาคารที่ดิน” จะมาเติมเต็มในวันนี้โดยก้าวแรกสู่ความมั่นคงคือ “มีที่ทำกินมีกินมีใช้” การเริ่มต้นจากฐานรากที่มั่นคงคือการมีที่ดินทำกิน เราจะมาเรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพทั้งการปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคในครัวเรือน เป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารขั้นพื้นฐานทำให้เรามีกินอย่างยั่งยืนไม่ต้องพึ่งพาภายนอก เมื่อเรามีกินอย่างพอเพียงเราจะเหลือไปขายเพื่อสร้างรายได้ นำไปสู่การมีใช้ ที่เพียงพอต่อความต้องการของชีวิต
“ผมอยากให้ทุกท่านซึมซับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และนำไปปฏิบัติใช้โดยไม่จำกัดตัวเอง หัวใจคือ ’มุ่งมั่น ศรัทธา ฝ่าฟันอุปสรรค‘ ความมุ่งมั่นนี้จงตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนที่จะทำให้สำเร็จไม่ว่าจะเจออุปสรรคใด ๆ ก็ตาม และขอให้ศรัทธาในศักยภาพของตัวเอง ศรัทธาในความพอเพียง ที่จะนำพาชีวิตเราไปสู่ความสุขที่ยั่งยืน การฝ่าฟันอุปสรรคเมื่อเผชิญกับปัญหาและลุกขึ้นมาหยัดยืนอีกครั้งให้ได้ 3 สิ่งนี้คือหัวใจสำคัญที่จะปรับกันให้เราไม่เพียงแค่มีที่ดินทำกิน มีกินมีใช้ แต่ยังสามารถสร้างรายได้ยั่งยืน”พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ กล่าวและว่า
การดำเนินงานของ “ธนาคารที่ดิน” เรามีทิศทางที่ชัดเจนและวัดผลได้ โดยมีตัวชี้วัดความสำเร็จครอบคลุมในทุกมิติ เราจะพัฒนาไปพร้อม ๆ กันกับพี่น้องประชาชน ให้เราพัฒนาการของตนเองและสามารถปรับปรุงแผนการดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเดินทางไปกับ #โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน เพื่อคนไทยมีที่ทำกิน มีกินมีใช้รายได้ยั่งยืน ด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นและศรัทธาเราจะพิสูจน์ให้เห็นว่าความพอเพียงไม่ใช่แค่แนวคิดแต่คือวิถีชีวิตที่สร้างความสำเร็จได้อย่างยั่งยืนและเราจะทำมันให้เกิดขึ้นจริงไปพร้อมกัน
นายกุลพัชร ภูมิใจอวด ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน กล่าวว่า มีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการจุดประกายความคิดสร้างความเข้าใจและเสริมสร้างความรู้ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนทั้ง 2 แห่งอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้ทุกท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่ เกษตรของตัวเองให้มีความอุดมสมบูรณ์สร้างผลผลิตที่มีคุณภาพและดำเนินชีวิตตามแนวทางของความพอประมาณ ความมีเหตุผลและสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีอันจะนำไปสู่ความมั่นคงและความยั่งยืน
ด้านนายบุญธรรม นวลตา ประธานวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานแนวใหม่บ้านดอนมูล กล่าวขอบคุณ “ธนาคารที่ดิน” ที่ได้จัดสรรที่ดินให้กับพี่น้องเกษตรกรโดยให้คำสัญญาว่านำความรู้จากการฝึกอบรมฯ ไปพัฒนาพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามเจตนารมย์ของธนาคารที่ดิน ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนมีที่ดินทำกิน มีกินมีใช้ รายได้ยั่งยืน