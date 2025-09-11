โค้งสุดท้ายหาเสียงชิงเก้าอี้ ส.อบจ.สงขลา แทนอดีตสจ.กอล์ฟ เงียบเหงา คาดเจ้าถิ่นมาแรง

หาเสียงเลือกตั้งซ่อม ส.อบจ.สงขลา แทน อดีตสจ.กอล์ฟ ลูกชายโกถึก ค่อนข้างเงียบเหงา ทั้งที่จะมีการเลือกตั้ง 14 ก.ย.นี้ นักวิชาการประเมิน ไม่มีลุ้น คาดเก้าอี้เป็นของเจ้าถิ่น
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันอาทิตย์ที่ 14 กันยายนนี้ จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.สงขลา เขต 7 อำเภอหาดใหญ่ แทนตำแหน่งที่ว่าง หลังนายสิรดนัย พลายด้วง หรือ อดีตสจ.กอล์ฟ บุตรชายนายสมยศ พลายด้วง ส.ส.เขต 3 สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกสภาอบจ.สงขลา กรณีก่อเหตุสั่งลูกน้องรุมทำร้ายร่างกายตำรวจตระเวนชายแดนขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้ง และมีการขยายผลพบว่าพัวพันกับเว็บพันออนไลน์ ซึ่งถูกแจ้งหลายข้อกล่าวหาร้ายแรง
โดยการเลือกตั้งซ่อมในครั้งนี้ มีผู้สมัคร 2 คน คือ หมายเลข 1 นายนรุตม์ชัย สอนคง ทีมสงขลาพลังใหม่ ซึ่งเป็นคนสนิทของ ส.ส.สมยศ พลายด้วง และ หมายเลข 2 นายอนลอัทธ์ พลธนนินท์ธัญ จากพรรคประชาชน
รศ.บูฆอรี ยีหมะ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กล่าวว่า การหาเสียงไม่คึกคักมากนัก มีเพียงการปักแผ่นป้ายหาเสียงภายในเขตเลือกตั้ง เป็นสีสันเท่านั้น ไม่พบว่ามีการเดินเคาะประตูบ้าน หรือ แม้แต่รถหาเสียง จากการประเมินคาดว่าผลการเลือกตั้งในครั้งนี้คงไม่เกินความคาดหมาย ที่จะยังคงเป็นของฝ่ายการเมืองเดิม เนื่องจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา สจ.กอล์ฟได้รับการเลือกตั้งด้วยคะแนนสูงสุดในจังหวัดสงขลา ประกอบกับพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ทางการเมืองของ ส.ส.สมยศ
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบจ.สงขลา ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ และได้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนออกมาให้สิทธิให้ได้มากที่สุด