อ่างทองแม่เจ้าพระยาสูงต่อเนื่อง ไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้ว 4 อำเภอ

แม่เจ้าพระยาเพิ่มสูงต่อเนื่อง ไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้ว 4 อำเภอ ด้าน ผบ.เรือนจำ นำผู้ต้องขังช่วยชาวบ้านตำบลโผงเผง กรอกกระสอบทราย
อ่างทอง-วันที่ 11 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้เอ่อล้นตลิ่งไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำ นอกเขตคันกั้นน้ำแล้ว 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอไชโย อำเภอเมือง อำเภอป่าโมก และอำเภอวิเศษชัยชาญ ปริมาณน้ำไหลผ่านสถานีโทรมาตร C7A หน้าศาลากลาง จังหวัดอ่างทอง ระดับน้ำสูง 7.80 เมตร จุดวิกฤตอยู่ที่ 8 เมตร จากระดับตลิ่งที่มีเขื่อนคันกั้นน้ำ 10 เมตร ปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,979 ลบ.ม./วินาที
โดย นาย ธิตินัย พาติกบุตร ผบ.เรือนจำจังหวัดอ่างทอง ได้นำผู้ต้องขังมาช่วยชาวบ้านในตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก ทำการกรอกกระสอบทราย ที่บริเวณหมู่ที่ 5 – 6 ตำบลโผงเผง อำเภอป่าโมก เป็นวันแรก พร้อมด้วยชาวบ้านได้รวมแรงร่วมใจกันออกมากรอกกระสอบทราย เพื่อเตรียมรับมือน้ำล้นตลิ่ง และช่วยกันเสริมเรียงกระสอบทราย บริเวณริมตลิ่งจุดเสี่ยง เพื่อป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าหมู่บ้าน ป้องกันน้ำเพื่อรับสถานการณ์น้ำต่อไป