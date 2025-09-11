จนท.นำ 8 ร่างอาจารย์ใหญ่ จากมูลนิธิธรรมรักษ์2 ตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์ ก่อนนำไปประกอบพิธีทางศาสนา
เมื่อวันที่ 11 กันยายน ว่าที่ร้อยตรีหญิง สรวีย์ เหมือนเพ็ชร์ นายอำเภอหนองม่วง พร้อมด้วยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองม่วง เจ้าหน้าที่มูลนิธิกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์ ได้เดินทางไปยังชั้น 2 อาคาร “AIDS Hospice’s Children” มูลนิธิธรรมรักษ์ 2 หมู่ 5 ตำบลดงดินแดง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี เพื่อที่จะได้นำร่างผู้เสียชีวิตจำนวน 8 ร่าง ที่สละร่างให้กับมูลนิธิธรรมรักษ์ 2 เพื่อส่งตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์กับทางนิติเวชศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด สำหรับร่างที่เหลืออยู่อีก 1 ร่างนั้น ญาติได้นำหลักฐานมาขอรับไปดำเนินการตามประเพณีที่บ้านเกิด
ซึ่งก่อนหน้านี้ร่างที่ตั้งอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุจำนวน 20 ร่าง ก็ได้มีการดำเนินการประกอบพิธีเผาตามประเพณีไปแล้ว จำนวน 8 ร่าง ยังรอผลการพิสูจน์อัตลักษณ์อีก 11 ร่าง ส่วนอีก 1 ร่างนั้น ญาติก็ได้ขอรับไปดำเนินการฌาปนกิจตามประเพณีเอง
ทั้งนี้ตามที่ก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรหนองม่วงได้รับแจ้งจากปลัดอำเภอหนองม่วงให้ยื่นคำกล่าวโทษ การเก็บร่างผู้เสียชีวิต ที่ถูกเก็บไว้ในบริเวณชั้น 2 ของอาคารดังกล่าวกับทางมูลนิธิธรรมรักษ์ 2 ซึ่งทราบว่าร่างที่เก็บรักษาอยู่สามารถยืนยันตัวบุคคลที่ชัดเจนได้
โดยก่อนหน้าที่เจ้าหน้าที่ของสาธารณสุขอำเภอหนองม่วงได้เข้าไปดำเนินการในเรื่องการทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมทั้งมีการติดป้ายประกาศห้ามบุคคลใดเข้าไปก่อนที่จะได้รับอนุญาต สำหรับในการส่งร่างทั้ง 8 ร่างไปพิสูจน์อัตลักษณ์ในครั้งนี้เรียบร้อยแล้วก็จะนำร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาให้เรียบร้อย
หากไม่มีญาติมารับกระดูก ทางมูลนิธิก็จะบันทึกชื่อ นามสกุล แล้วเก็บรวบรวมไว้และอาจจะมีการตั้งเป็นเจ้าหน้าที่รวบรวมกระดูกทั้งหมดไว้ที่เดียวกัน สำหรับในการเคลื่อนย้ายร่างอาจารย์ใหญ่ทั้งหมดเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการตามที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขแนะนำ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อต่างๆ ที่อาจจะอยู่กับร่างดังกล่าว