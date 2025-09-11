ตร.ลุยค้น เจ๊รัตน์ เมีย กำนันลี อดีตทหารกัมพูชา เชื่อมโยง ฮุนเซน ปลุกม็อบเขมร บ้านหนองจาน

ตร.ลุยค้น เจ๊รัตน์ เมียกำนันลี อดีตทหารกัมพูชา พบข้อมูลเชื่อมโยง ฮุน เซน ปลุกม็อบเขมร
เมื่อวันที่ 11 ก.ย.68 เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ ภ.จว.สระแก้ว พร้อมอาวุธครบมือ ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ดำรง เอี่ยมไพโรจน์ ผกก.สส.ภ.จว.สระแก้ว, ว่าที่ พ.ต.อ.สุทธิพงษ์ อินทสิทธิ์ ผกก.สภ.โคกสูง, นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายอำเภอโคกสูง พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.โคกสูง, เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว(ชป.3), เจ้าหน้าที่ตำรวจ นปพ.สระแก้ว และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
ได้นำหมายค้นของศาลจังหวัดสระแก้ว ที่ 143/2568 นำหมายศาลเข้าตรวจค้นบริเวณโกดังของ นางทองลัด กันหา หรือ “เจ๊รัตน์” ไม่มีเลขที่ ม.1 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว และหมายค้นของศาลจังหวัดสระแก้วที่ 144/2568 เข้าตรวจค้น บริเวณบ้านเลขที่ 30 ม.3 ต.โนนหมากมุ่น อ.โคกสูง จ.สระแก้ว
โดยบริเวณดังกล่าว ตั้งอยู่หน้าด่านหนองจาน ห่างจากจุดตรวจ จต.ส.40 ถนนศรีเพ็ญ เพียง 50 เมตร และห่างจากหมู่บ้านชายแดน (ศูนย์อพยพเดิม) พื้นที่ที่ชาวกัมพูชารุกล้ำอธิปไตยไทย ประมาณ 400-500 เมตรเท่านั้น ภายหลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นจุดแรก ตามหมายค้นศาลจังหวัดสระแก้ว ที่ 143/2568 ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
ขณะที่การเข้าตรวจค้นตามหมายศาลจังหวัดสระแกวที่ 144/2568 เจ้าหน้าที่ตรวจค้นพบอาวุธปืน จำนวน 4 กระบอก พร้อมใบอนุญาต ดังนี้ 1.อาวุธปืนยาว BROWNING ขนาด .22 ทะเบียน กท6257777 จำนวน 1 กระบอก ชื่อผู้ครอบครอง นางทองลัด กันหา 2.อาวุธปืนสั้น SMITH&WEESON ขนาด .38 ทะเบียน กท6305215 จำนวน 1 กระบอก ชื่อผู้ครอบครอง นางทองลัด กันหา
3.อาวุธปืนยาว CZ ขนาด .22 ทะเบียน กท6357529 จำนวน 1 กระบอก ชื่อผู้ครอบครอง นายประทิศ ญาณปัญญา ซึ่งเป็นบุตรชายของนางทองลัด และ 4.อาวุธปืนสั้น CZ ขนาด 9 มม. ทะเบียน กท6303493 จำนวน 1 กระบอก ชื่อผู้ครอบครอง นายประทิศ ญาณปัญญา บุตรชายของนางลองลัด และผลการตรวจค้นยังไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่ยังพบน้ำดื่มและสินค้าลักษณะเดียวกันบางส่วน เนื่องจากก่อนหน้านี้ นางทองลัดเป็นผู้ส่งน้ำดื่มยี่ห้อต่างๆ ไปยังฝั่งกัมพูชา
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า เจ้าหน้าที่พบภาพถ่ายของกำนันลีภายในบ้านด้วย ซึ่งกำนันลีเป็นสามีของนางทองลัด และเป็นอดีตทหารกัมพูชา ซึ่งดูแลเก็บผลประโยชน์ส่งไปให้ฮุน เซนด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เพื่อดำเนินการต่อไป
