เร่งหาตัวคนผิด ช้างป่าน้ำหนาว ถูกรั้วลวดไฟฟ้าชอร์ตตาย

จนท.อุทยาน แจ้งความ ช้างป่าน้ำหนาว ถูกรั้วลวดไฟฟ้าช็อตตาย บริเวณไร่ธนลาภ เพชรบูรณ์ เร่งหาตัวคนผิด
เมื่อวันที่ 11 กันยายน นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดเผยว่า นายสมเกียรติ กาติ๊บ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำหนาว ได้รายงานตนมาว่า ได้รับแจ้งจาก นายไพศาล ศรีมูล ผู้ใหญ่บ้านห้วยแปก หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำหนาว อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ แจ้งว่าพบช้างป่าตายบริเวณไร่ธนลาภ คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว นายสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) และเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 ได้ร่วมกันตรวจสอบซากช้างป่า (Elephas maximus) ผลจากการตรวจสอบชันสูตรซากช้างป่าที่ตายดังกล่าว เป็นช้างป่าเพศผู้ มีงา อายุประมาณ 10 ปี ขณะพบซากนอนตะแคงด้านขวาชิดพื้นดิน พบหลักไม้ไผ่ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ล้มอยู่ใกล้ปากช้าง
พบแผลบริเวณงวงช่วงปลายด้านซ้ายขนาดความยาว 8 เซนติเมตร ผิวหนังและกล้ามเนื้อรอบแผลมีลักษณะไหม้ และพบแผล บริเวณงวงช่วงปลายด้านขวา เหนือขึ้นไปประมาณ 20 เซนติเมตร ขนาดแผลยาว 16 เซนติเมตร ผิวหนังและกล้ามเนื้อรอบแผลมีลักษณะไหม้
ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) ให้ความเห็นว่า ตายจากถูกกระแสไฟฟ้า คณะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ และนายสัตวแพทย์จากสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก) จึงได้แจ้งความดำเนินคดีที่สถานีตำรวจภูธรน้ำหนาวเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดต่อไป ทั้งนี้ งาทั้ง 2 ข้าง ถูกเก็บรักษาไว้ที่อุทยานแห่งชาติน้ำหนาว เพื่อนำส่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่อไป