ชาย 58 จมน้ำใต้ถุนบ้านที่ท่วมสูงกว่า 3 เมตร ชาวบ้านช่วยสุดชีวิต แต่ไม่ทัน ดับสลด
เมื่อเวลา 20.30 น. วันที่ 11 กันยายน พ.ต.ท.ประชิต สมฤกษ์ สว.(สอบสวน) สภ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา รับแจ้งเหตุคนจมน้ำเสียชีวิตภายในหมู่ 3 ต.บ้านกระทุ่ม อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา จึงรุดตรวจสอบพร้อมเจ้าหน้าที่สมาคมอยุธยารวมใจ จุดเสนา
ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ ลักษณะใต้ถุนยกสูง แต่ถูกน้ำท่วมขังสูงราว 3-4 เมตร เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องพายเรือ เข้าไปที่บ้านหลังเกิดเหตุ บริเวณหน้าบ้านพบศพนายสุนทร อายุ 58 ปี เสียชีวิตอยู่ โดยชาวบ้านได้ช่วยกันงมหาร่างขึ้นมาก่อนเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึง
นายพนมกร อายุ 32 ปี ผู้พบศพ เล่าว่า เวลาประมาณ 19.00 น. ผู้ตายลงไปอาบน้ำที่ใต้ถุนบ้าน ขณะตนกำลังทำกับข้าวในครัว เมื่อออกมาหน้าบ้านก็ไม่พบ จึงพยายามตะโกนเรียกแต่ไร้เสียงตอบ ก่อนจะชวนกันลงงมหาร่วม 15 นาที จนกระทั่งพบร่างและช่วยนำขึ้นมา ทำการปั๊มหัวใจยื้อชีวิต แต่ก็ไม่ทันการณ์
ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมใน จ.พระนครศรีอยุธยา ยังคงน่าเป็นห่วง หลังการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา เพิ่มการระบายน้ำขึ้นอีก ในอัตรา 1,900 ลบ.ม./วินาทีส่งผลให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำ ที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบ ในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ ผักไห่ เสนา บางบาล บางไทร พระนครศรีอยุธยา และบางปะอิน รวมกว่า 20,000 ครัวเรือน
ในส่วนของพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญและเขตเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา สถานที่ท่องเที่ยว ยังไม่ถูกน้ำท่วม