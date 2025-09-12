ระทึก คนขับรถบรรทุกหิน หลับใน ชนกำแพงรั้วค่ายทหารเสียชีวิต
เมื่อเวลา 07.30 น. วันที่ 12 กันยายน ร.ต.อ.บุญหลาย ชัยทิพย์ รอง สว.(สอบสวน ) สภ.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รับแจ้งมีอุบัติเหตุ รถบรรทุกตกถนนชนกำแพงรั้วค่ายกองพันสุนัขทหาร ถนนมิตรภาพ กม.75 ต.หนองสาหร่าย ขาเข้าสระบุรี มีผู้ได้รับบาดเจ็บติดคาซากรถ ไต้ทางยกระดับมอเตอร์เวย์ บางปะอิน – นครราชสีมา
หลังรับแจ้งได้รุดออกไปตรวจสอบ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร และหน่วยกู้ภัยสว่างวิชชาธรรมปากช่อง ในที่เกิดเหตุ พบเจ้าหน้าที่ทหารยืนดูเหตุการณ์ มีรถบรรทุกพ่วง ทะเบียนนครราชสีมา ตัวหางนครราชสีมา บรรทุกหินคลุก ตัวหัวพลิ่กคะแคง ตกอยู่ข้างถนนด้านซ้ายด้านหน้าชนกับกำแพงรั้วของค่ายกองพันสุนัขทหาร (วอด๊อก ) กรมการสัตว์ทหารบก พังเสียหาย สภาพรถด้านหน้าพัง ที่นั่งคนขับพบผู้บาดเจ็บสาหัสถูกอัด เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือแต่ไม่รอดเสียชีวิต ทราบชื่อ นายศักดิ์สิทธิ์ อายุ 59 ปี ชาวนครราชสีมา
ด้าน ร.ต.อ.บุญหลาย ชัยทิพย์ รอง สว.(สอบสวน ) กล่าวว่า จากการสอบถามพยาน ซึ่งขับรถตามมา พบว่ารถบรรทุกคันดังกล่าวไม่ได้ชนหรือหลบอะไร จู่ๆก็วิ่งลงถนนเสียหลักไปชนกำแพงรั้วค่ายทหาร คาดว่าน่าจะหลับใน จึงได้ให้กู้ภัยนำศพส่ง รพ.ปากช่องนานา ตรวจพิสูจน์การเสียชีวิต ส่วนรถบรรทุกจะได้นำไปเก็บไว้เป็นของกลางที่ สภ.หนองสาหร่าย เพื่อรอดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป