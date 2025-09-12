กลุ่มก่อความไม่สงบ ถูกวิสามัญดับ 1 ราย เจ้าหน้าที่ยังคงปิดล้อม พื้นที่ปะทะบ้านห้วยเต่า
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า จากกรณีเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการ ปิดล้อมกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนใต้ พื้นที่ป่าสวนยางเนินเขา บ้านห้วยเต่า ต.คูหา อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เมื่อวานนี้ (11 ก.ย.)
ล่าสุด เจ้าหน้าได้วางกำลังตามแผนปฏิบัติการตามจุดที่พบการเคลื่อนไหวของคนร้าย จนเกิดการปะทะกับกลุ่มก่อความไม่สงบอีกครั้ง เป็นเวลา 10 นาที หลังเสียงปืนสงบเข้าตรวจสอบ พบว่า กลุ่มก่อความไม่สงบ ถูกวิสามัญเสียชีวิต 1 ราย ส่วนเจ้าหน้าที่ทุกนายปลอดภัย ไม่ได้รับบาดเจ็บ
มั้งนี้ การปฏิบัติการยังคงดำเนินการต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ปิดล้อมพื้นที่ดังกล่าว และคาดว่าจะมีกลุ่มก่อความไม่สงบ ถูกยิงได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติม แต่การเข้าตรวจสอบก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก เนื่องจากฝ่ายตรงข้ามมีอาวุธ