ชาวบ้านชายแดน ลั่นปิดด่านยาวไป ยังทำใจยอมรับเขมรไม่ได้ วอนรบ.ใหม่เคลียร์ให้จบในชุดนี้
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่ไปพบกับชาวบ้าน บ้านเขาโต๊ะ ตำบลบักได อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งกำลังขุดมันสำประหลังเพื่อนำไปขาย โดยไร่มันอยู่ติดกับปราสาทตาควายเพียง 3-4 กิโลเมตร โดยชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา บอกว่าตอนนี้ ยังอยู่ในความหวาดระแวง เนื่องจากสถานการณ์ในตอนนี้ถือว่ายังไว้ใจไม่ได้
และหลังจากที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้เข้ามาบริหารประเทศ ชาวบ้านได้ทราบข่าวมาว่าจะมีการเปิดด่านชายแดนไทย-กัมพูชา โดยชาวบ้านในพื้นที่ชายแดน ได้พูดคุยถึงกรณีที่ประเทศไทย จะมีการเปิดด่านชายแดนเพื่อให้ชาวกัมพูชาได้เข้ามายังประเทศไทยในพื้นที่ชายแดน จึงอยากฝากไปถึงผู้นำของประเทศ ว่าสมควรแล้วหรือไม่อย่างไร เกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดน
นายสมพล สมนิยาม อายุ 61 ปี ชาวบ้านพื้นที่ชายแดน อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ กล่าวว่า ไม่อยากให้เปิดพรมแดนในขณะนี้ อยากให้ปิดไปนานๆ 4-5 ปี เนื่องจากยังทำใจยอมรับกัมพูชาไม่ได้ เนื่องจากชอบพูจาโกหก เพราะพูดไม่มีความจริงสักอย่าง สภาพความเป็นอยู่ตอนนี้ก็ยังหวาดระแวง ตอนนี้ประสาทตาควายยังอยู่ในมือของเขมร ประเทศไทยยังไม่สามารถยึดได้ทั้งหมด สักวันหนึ่งเราจะต้องยึดเอาคืน อยากให้สมเด็จฮุนเซนพูดความจริง ไม่อยากให้โกหก สมเด็จฮุนเซนอยากได้อะไรก็ชี้เอาชี้เอา ล่าสุดไม่อยากได้ประสาทเราไม่ยอม พูดเป็นภาษาเขมรว่า “ ปราสาททั้งหมดเป็นของไทย ไม่ใช่ของเขมร ไอ้พวกเขมรมันอ่านภาษาเราไม่ออก อย่าเข้าใจว่าประเทศตัวเองเป็นคนสร้างประสาท”เขมรไม่ได้เป็นคนสร้างปราสาท
นางบุญช่วย อายุ 50 ปี ชาวบ้าน ที่อาศัยอยู่ ในพื้นที่ชายแดน บอกว่า ตนเองไม่อยากให้เปิดด่านให้เขมรเข้ามาเลย ถ้าเป็นไปได้ให้ปิดถาวรไปเลย และอยากให้ทำกำแพงสูงสูงกั้นไปเลย ตนอยากฝากไปถึงรัฐบาลชุดใหม่ให้จบปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ให้เร็วที่สุด ทำให้จบในรุ่นนี้ไปเลยจะได้ไม่ต้องมากังวลหวาดระแวงกันอีกต่อไป