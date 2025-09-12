เกษตรกรเลี้ยงวัวใจชื้น กรมการค้าภายใน เตรียมหาทางช่วยเหลือหลังราคาร่วงนานกว่า 3 ปี

เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเริ่มมีความหวังหลังทราบข่าวว่ากรมการค้าภายในจะมีการเปิดกิจกรรมเจรจากับคู่ธุรกิจแบบนำเสนอจุดขายเนื้อโคไทย “รณรงค์บริโภคเนื้อโคไทย”เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ราคาวัวเป็นฟื้นราคาขึ้นมาอีกครั้งหลังราคาร่วงลงมานานกว่า 3 ปี
เมื่อวันที่ 12 กันยายน กรณีนางสาวญาณี ศรีมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจแบบนำเสนอจุดขาย (Pitching) เนื้อโคไทย ณ สยามเจริญนครคาเฟ่ ระบุ “กรมการค้าภายใน (DIT) ได้จัดกิจกรรม “รณรงค์บริโภคเนื้อโคไทย” ภายใต้คอนเซปต์ “รักแรก รสเนื้อไทย” เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ พร้อมยกระดับภาพลักษณ์และสร้างการรับรู้คุณภาพ “เนื้อโคไทย” ให้เป็นที่นิยมและเชื่อมั่นของผู้บริโภค”
เป็นกิจกรรมจับคู่ธุรกิจรูปแบบ Pitching (การนำเสนอจุดขาย) โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อไทยทั้ง 8 กลุ่ม มานำเสนอจุดเด่นของเนื้อคุณภาพต่อผู้ซื้อชั้นนำ 9 กลุ่ม ได้แก่ ร้านจำหน่ายเนื้อ สายการบิน โรงแรม ภัตตาคาร ห้างค้าส่ง ห้างค้าปลีก ผู้ประกอบการจำหน่ายวัตถุดิบอาหาร โรงเรียนสอนทำอาหาร และ Online Platform
เพื่อตอกย้ำคุณภาพและสร้างความมั่นใจในรสชาติและคุณสมบัติพิเศษของเนื้อไทย ซึ่งปัจจุบันเนื้อไทยมีหลายสายพันธุ์ ปริมาณกว่า 1 ล้านตัวทั่วประเทศ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้เนื้อไทยที่มีคุณภาพเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคผ่านผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารที่หลากหลาย ซึ่งเป็นโอกาสให้ผู้เลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์ต่างๆ ทั่วประเทศได้พัฒนาคุณภาพเนื้อไทยให้เป็นที่ต้องการในปริมาณเพิ่มมากขึ้นนั้น
นายทรงศักดิ์ เตรียมไธสง อายุ 49 ปี เกษตรกรผู้เลี้ยงวัว ชาวอ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์ กล่าวว่า ตนเลี้ยงวัว 15 ตัว ควาย 3 ตัว มาทราบข่าวว่ากรมการค้าภายในจะเข้ามาช่วยเหลือจากลูกสาว มองว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะจะทำให้ราคาวัวเป็นสูงขึ้น ที่ผ่านมาหรือกว่า 3 ปีหลังวิกฤติโควิด-19 เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวบอบช้ำมาก
ตอนที่ราคาวัวดีเรียกได้ว่าใครมีวัวอยู่ในคอกเหมือนมีทองอยู่ในบ้าน แต่ตอนนี้แทบจะไม่มีใครอยากเลี้ยง วัวแม่ลูก(แม่อายุ 2 ปี ลูก 5 เดือน)ก่อนหน้านี้ราคา 30,000 อัพ ตอนนี้มีพ่อค้ามาให้เพียง 10,000-11,000 บาทเท่านั้น แต่เกษตรกรจำเป็นขายเพราะต้องการเอาเงินมาหมุนเวียนใช้จ่ายในครัวเรือน
หากรัฐบาลหาวิธีแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรเช่นไม่ให้มีการลักลอบนำวัวเป็นจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา และรณรงค์ตามแผนของกรมการค้าภายในดังกล่าว เชื่อว่าราคาวัวจะกลับมาพุ่งสูงอีกครั้ง เกษตรกรก็จะมีรายได้เสริมที่ดีต่อไป