เขื่อนเจ้าพระยา ระบายทะลุ 2,000 ลบ.ม. เตือนท้ายเขื่อนรับมือ น้ำขึ้นสูงอีก 30-50 ซม. 12-15 ก.ย.
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงาน สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยา ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท กุญแจสำคัญในการบริหารจัดการน้ำลุ่มภาคกลาง ล่าสุดพบว่า น้ำเหนือที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยา มีปริมาณสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่จุดวัดน้ำC2 หน้าค่ายจิรประวัติ อ.เมืองนครสวรรค์ วัดได้ 2,136 ลบ.ม./วิ ระดับน้ำเหนือเขื่อนยกตัวขึ้น13 ซม.ใน 24 ชม.ล่าสุดวัดได้ 17.13 ม.รทก.(เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) โดยเขื่อนเจ้าพระยาได้ปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนจากเดิม 1,900ลบ.ม./วิ ขึ้นไปที่ 2,000ลบ.ม./วิ เพื่อให้สอดรับกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้น และสร้างพื้นที่ว่างในลำน้ำ รองรับรับมวลน้ำจากทางตอนบนของประเทศจากฝนตกหนักระหว่างวันที่ 12-15 ก.ย. และลดผลกระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อน โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมสูง โดยระดับน้ำท้ายเขื่อนยกตัว16 ซม.ในรอบ 24 ชม. วัดได้ 14.53 ม.รทก.
ทางกรมชลประทานยังคงย้ำเตือน11จังหวัดภาคกลาง อุทัยธานี ชัยนาท สุพรรณบุรี สิงห์บุรี ลพบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ และกรุงเทพมหานคร ที่ยังคงต้องเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา ที่จะยกตัวขึ้นในระยะนี้
โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน คลองโผงเผง อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง คลองบางบาล อ.บางบาล ต.หัวเวียง อ.เสนา ต.ลาดชิด ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา รวมทั้งริมตลิ่งแม่น้ำน้อย ขอให้เฝ้าสังเกตุความเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำที่จะยกตัวขึ้น โดยคาดว่าระดับน้ำจะสูงขึ้น 30-50 ซม. ใน 24 ชม. บ้านเรือนริมตลิ่งควรยกของขึ้นที่สูงให้พ้นน้ำ
และล่าสุดผลจการเพิ่มอัตราการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยา ทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนยกตัวขึ้น จนเกิดน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชน ม.2 ต.หาดอาษา บางส่วนที่อยู่นอกคันกั้นน้ำ ระดับน้ำสูง 10-30 ซม.ทางเทศบาลต้องวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ชั้นใน ซึ่งมีทั้งบ้านเรือที่อยู่อาศัยของประชชน และพื้นที่เศรษฐกิจห้างร้านต่างๆ โดยชาวบ้านบอกว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา จากที่น้ำต่ำกว่าตลิ่งใช้เวลาเพียงครึ่งวันก็ท่วมขึ้นมาถึงพื้นใต้ถุนบ้าน หลายบ้านจึงต้องขนของเครื่องครัวเครื่องใช้ขึ้นไปไว้บนชั้น 2 ของบ้าน เพื่อความสะดวกในการใช้งานและความปลอดภัยของคนในบ้านเอง เพราะคาดว่าระดับน้ำน่าจะขึ้นเรื่อยๆ จนชั้นล่างไม่สามารถใช้งานได้ภายใน 24 ชม.ข้างหน้า