เจ้าหน้าที่เลยบุกยึดไม้กระพี้เขาควาย พบตัดเป็นท่อน-แปรรูปในป่าสงวน
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายธนายุทธ ใยแก้ว นายอำเภอด่านซ้าย ได้รับการร้องเรียนว่า มีการตัดไม้ในเขตป่าสงวน เขตติดต่อบ้านห้วยลาด ต.อิปุ่ม จึงมอบหมายนายภวิศ บุรินทร์รัตน์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อส.กองร้อยอาสารักษาดินแดน อ.ด่านซ้ายที่ 7 บรูณาการกำลังร่วมกับร้อย ตชด.247 และหน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ลย.2 (ด่านซ้าย) ได้ร่วมกันออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
จากการตรวจสอบ พบการลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้ บริเวณใกล้ป่าบ้านห้วยลาด ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย พบไม้กระพี้เขาควาย ตัดฟันล้มลงคาตอ และตัดทอนออกเป็นท่อนๆ ลักษณะถูกตัดทอนด้วยเลื่อยโซ่ยนต์และแปรรูปออกเป็นแผ่น
พิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 48 ฐานแปรรูปไม้ในเขตควบคุมการแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาต และ พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 มาตรา 14 ฐานทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รับอนุญาต
พร้อมนี้ตรวจยึดไม้กระพี้เขาควายแปรรูป จำนวน 16 ท่อน มูลค่าประมาณ 30,000บาท โดยเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสภ.ด่านซ้าย เพื่อสืบสวนสอบสวนหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป