รวบ 3 พรานเขาใหญ่ ล่าหมูป่า-ลิงกัง ยึดของกลางเพียบ พร้อมอุปกรณ์ส่งดำเนินคดี
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยยา ห้วยหงส์ทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กล่าวว่า เมื่อช่วงดึกคืนที่ผ่านได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ฐานปฏิบัติการเฝ้าระวัง ต.บุฝ้าย อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี ว่า พบบุคคล 2 คนเข้ามาล่าสัตว์ป่าในพื้นที่ดูแลของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงได้สั่งการให้เข้าตรวจสอบ บริเวณพิกัดที่ 47 P 0774753 E 1570101N
จากการตรวจสอบพบผู้ต้องหารวม 3 คน ประกอบด้วย
- นายเอกพจน์ (สงวนนามสกุล ) สัญชาติไทย อายุ 38 ปี อาศัยอยู่ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
- นายจตุพล (สงวนนามสกุล ) สัญชาติไทย อายุ 45 ปี อาศัยอยู่ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
- นายพรพงษ์ ( สงวนนามสกุล) สัญชาติไทย อายุ 38 ปี อาศัยอยู่ อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี
ตรวจสอบพบชิ้นเนื้อหมูป่าพร้อมหัว จำนวน 24.8 กิโลกรัม, ชิ้นเนื้อลิงกัง จำนวน 3 กิโลกรัม, อาวุธปืนลูกซองยาว ขนาดเบอร์ 12 ไม่มีหมายเลขทะเบียน จำนวน 1 กระบอก, กระสุนปืนลูกซอง เบอร์ 12 จำนวน 7 นัด, ไฟฉายติดหัว จำนวน 1 อัน, มีดอีโต้หัวตัด จำนวน 1 เล่ม, โทรศัพท์มือถือ ยี่ห้อเรียลมี สีดำ จำนวน 1 เครื่อง และสารเสพติดให้โทษ ประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) จำนวน 9 เม็ด
นายชัยยา กล่าวต่อว่า ผู้ต้องหาทั้ง 3 คน มีพฤติกรรมบุกรุกเข้ามาล่าสัตว์ป่าและตรวจพบของกลางเนื้อสัตว์ป่า ถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 ห้ามมิให้ผู้ใดล่าสัตว์ป่าสงวน หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษทั้งปรับหรือจำคุก หรือทั้งจำทั้งปรับ
เนื่องจากเป็นช่วงกลางคืนต้องควบคุมผู้ต้องหาออกจากป่าลึก ด้วยความลำบาก พร้อมได้รายงานให้ นายยศวัฒน์ เธียรสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี ) ทราบตามระเบียบ
จึงนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ประจันตคาม บันทึกการตรวจยึดจับกุม ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อดีตอธิการบดี ม.ดัง โดนแก๊งคอลฯ ตุ๋นลงทุน สูญเงินกว่า 40 ล้าน
- ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุประท้วงในเนปาล พุ่งขึ้นเป็น 51 ราย บาดเจ็บกว่า 1,300 ราย
- สมาคมผู้ค้าทอง แจงไม่ใช่ต้นเหตุทำเงินบาทแข็งค่า เผยส่งออกทองคำไปเขมรจิ๊บๆ ไม่ผิดปกติ
- ภูมิธรรม ลั่น ยกเครื่องเพื่อไทย มั่นใจส.ส.ยังไม่ไหลออก เชื่อคนเห็นใจ ทักษิณ นักสู้