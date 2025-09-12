CSE รวมพลังคนเชียงใหม่ แก้ปัญหาหมอกควัน พร้อมต่อยอดธุรกิจเพื่อสังคม
เมื่อวันที่ 12 กันยายน บริษัท เชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (CSE) จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท นำโดย นายองอาจ กิตติคุณชัย ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน
โดยโครงการหมู่บ้านปลอดการเผาปี 2568 CSE ได้ดำเนินโครงการหมู่บ้านปลอดการเผา ครั้งที่ 3 ครอบคลุมระยะเวลา 13 ม.ค. – 30 มิ.ย. 2568 มีหมู่บ้านเข้าร่วมทั้งสิ้น 172 หมู่บ้าน โดยผลการประเมินพบว่า 152 หมู่บ้านผ่านเกณฑ์ จากการตรวจสอบจุดความร้อน (Hotspot) และพื้นที่เผาไหม้ (Burn Scar) อย่างเป็นรูปธรรม โครงการได้รับเงินสนับสนุนรวม 1,725,000 บาท คณะกรรมการจึงได้พิจารณาตัดสินจากลำดับในการลงทะเบียนสมัครในระบบ และสามารถกระจายรางวัลใน 14 อำเภอ 38 ตำบล รวม 69 หมู่บ้าน แม้จะมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ แต่ยังคงสะท้อนถึงพลังความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น โดย CSE จะจัดพิธีมอบรางวัลภายในเดือนกันยายนนี้
ธุรกิจเพื่อสังคมน้ำแร่ฟ้าใส CSE ได้พัฒนา ธุรกิจน้ำแร่ ’ฟ้าใส’ ด้วยแนวคิดนำกำไร 100% ไปใช้เพื่อช่วยเหลือสังคมและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของ CSE โดยมีการปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ให้สะท้อนเอกลักษณ์เชียงใหม่ วางจำหน่ายในราคาที่เข้าถึงได้ โดยนำร่องที่ ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต และช่องทางออนไลน์ เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจเพื่อสังคมอย่างแท้จริง
นายองอาจ กล่าวอีกว่า ทิศทางการแก้ปัญหาหมอกควันภาคเหนือ แม้สถานการณ์จะมีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังคงมีความท้าทายด้านการจัดการท้องถิ่น CSE จึงเสนอแนวคิดในการดำเนินโครงการหมู่บ้านปลอดการเผา ครั้งที่ 4 เพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาว โดยขอความร่วมมือหน่วยงานภาคเอกชน ในการสนับสนุนให้หมู่บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีจำนวนรวม 2,066 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการและมอบรางวัลให้แก่หมู่บ้านที่สามารถดูแลพื้นที่ให้ไม่มีจุด Hotspot ซึ่งเป็นของรางวัลที่ใช้ในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาชุมชน หมู่บ้านละ 25,000 บาท รวม 51,650,000 บาท เพื่อพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาที่รากเหง้า ทั้งด้านเศรษฐกิจและการจัดการพื้นที่
อย่างไรก็ตาม CSE ยืนยันความมุ่งมั่นที่จะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างสังคมเชียงใหม่ที่ยั่งยืน โดยผสานพลังธุรกิจและชุมชน เดินหน้าสร้างโครงการเพื่อสังคมที่ตอบโจทย์ทั้งสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นอย่างแท้จริงต่อไป