อุทัยธานีอ่วม ชาวบ้านโอดน้ำเจ้าพระยาล้นท่วมบ้านวันที่ 4 เดือดร้อน 2 ตำบล 50 หลังคา

อุทัยธานีอ่วม น้ำเจ้าพระยาทะลักเข้าท่วม 2 ตำบลในอำเภอเมืองแล้วกว่า 50 หลังคา ต้องใช้เรือสัญจรเข้าออก
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ที่จ.อุทัยธานี ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ บริเวณหมู่ที่ 1 บ้านท่ารากหวาย ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี หลังจากแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นจนล้นท่วมบ้านเรือนที่อยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพระยา โดยพบว่าตอนนี้ ชาวบ้านในพื้นที่พากันยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันการเสียหาย
จากการสอบถามนางโสภา พันฉนวน อายุ 57 ปี ชาวบ้าน กล่าวว่า น้ำได้เอ่อล้นเข้าท่วมในพื้นที่มา 4 วันแล้วและเพิ่มระดับความสูงขึ้นทุกวัน จนต้องนำนั่งร้านเหล็กมาต่อที่หน้าบ้านแล้วนำเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องครัวมาวางไว้ ตอนนี้ยอมรับว่าลำบากมาก เนื่องจากน้ำท่วมถนนตัดเส้นทางสัญจรในหมู่บ้าน เวลาออกไปซื้อของหรืออาหารกักตุน จึงค่อนข้างลำบาก
ขณะเดียวกันบริเวณหมู่ที่ 6 บ้านวัดราษศรัทธาธรรม ตำบลท่าซุง อ.อำเภอเมืองอุทัยธานี ซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับบ้านท่ารากหวาย พบว่ามวลน้ำได้เข้าท่วมบ้านเรือนแล้วด้วยเช่นกัน ชาวบ้านหลายหลังคาเรือนต้องนำเรือออกมาใช้สัญจร ได้แต่รอคอยให้น้ำลด แต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เพราะหากท่วมนานจะอยู่กันอย่างลำบาก
นายสำรวย แก้วซุง อายุ 70 ปี ชาวบ้านที่อาศัยใกล้วัดราษศรัทธาธรรม กล่าวว่า เมื่อคืนเวลาประมาณ 01.00 น. ของวันที่ 12 กันยายน น้ำเริ่มเข้าท่วมบ้าน จึงทยอยเก็บของตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้า ชั้นล่างน้ำท่วมหมดแล้ว ต้องยกโต๊ะมาหนุนของไว้ ซึ่งก็ต้องทำคนเดียวเพราะภรรยาป่วยและต้องเลี้ยงหลานบนชั้นสอง ซึ่งตอนนี้ได้ติดตามข่าวสารอยู่ตลอดเวลา อย่างเช่นวันนี้ก็ทราบว่าทางภาคเหนือจะระบายน้ำเพิ่มขึ้น ก็จะส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนและต้องเฝ้าระวังกันต่อไป
ส่วนถนนที่ถูกตัดขาดเพราะน้ำเข้าท่วมสูงกว่า 20 เซนติเมตร ทำให้รถมอเตอร์ไซค์และรถยนต์สัญจรไม่ได้ มีแค่รถอีแต๋นยังคงขับผ่านได้เนื่องจากรถค่อนข้างสูง ซึ่งทาง อบต.เกาะเทโพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาสำรวจเบื้องต้นแล้ว พบว่าบ้านเรือนทั้งสองหมู่บ้านน้ำเข้าท่วมกว่า 50 หลังคาเรือนแล้ว และยังมีสวนกล้วยหอมและไร่ข้าวโพด ซึ่งเป็นอาชีพหลักของชาวตำบลเกาะเทโพ ถูกน้ำท่วมไปกว่า 1,000 ไร่ หากท่วมนานกว่านี้คงจะเน่าตายและเสียหายหมดแน่นอน