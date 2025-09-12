ทหารพราน ยึดไอซ์ 99 กก. พร้อมจักรยานยนต์ 2 คัน ชายแดนแม่ฟ้าหลวง

ทหารพราน ยึดไอซ์ 99 กิโลกรัมจักรยานยนต์ 2 คัน ชายแดนแม่ฟ้าหลวง
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อกลางดึกที่ผ่านมา ร้อย.ทพ.3109 ฉก.ทพ.31 ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว ว่าจะมีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ จึงได้จัดกำลัง จำนวน 1 ชป. ทำการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ประมวลกฎหมายยาเสพติด บริเวณ บ.เจียงจาใส หมู่ 11 ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
เวลาต่อมา เจ้าหน้าที่ ได้ตรวจพบแสงไฟรถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน ขับตามกันมาตามเส้นทางจาก บ.สามสูง ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง ผ่านเข้ามายังจุดตรวจ จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการตรวจค้น แต่กลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อเห็น เจ้าหน้าที่ได้ทิ้งรถจักรยานยนต์ และอาศัยความมืดวิ่งหลบหนีไม่สามารถติดตามจับกุมได้
จากการตรวจสอบพื้นที่ พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น เวฟ ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 2 คัน และถุงพลาสติกดำ ภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) จำนวน 99 ถุง น้ำหนักถุงละ ประมาณ 1 กิโลกรัม รวมน้ำหนักประมาณ 99 กิโลกรัม
เจ้าหน้าที่ ได้จัดกำลังเพิ่มเติม จำนวน 2 ชป. เพื่อเข้าทำการควบคุมพื้นที่ และตรวจยึดของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.แม่ฟ้าหลวง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป สืบสวนขยายผลเพื่อติดตามจับกุมกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในครั้งนี้