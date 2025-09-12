คาดรู้ผลไม่เกิน 6 โมงเย็น เลือกตั้ง ส.อบจ.เขต 7 หาดใหญ่ 14 ก.ย.นี้ แทน ‘สจ.กอล์ฟ’

กกต.สงขลา เผยไม่มีการแจ้งเบาะแสทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ส.อบจ.เขต 7 หาดใหญ่ หวั่นคะแนนโหวตโนสูง ศูนย์เลือกตั้งยันพร้อมเลือกตั้ง
เมื่อวันที่ 12 กันยายน นางปิยนันท์ สิงห์ทอง ศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) สงขลา กล่าวว่า ขณะนี้ อบจ.สงขลา มีความพร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.อบจ.เขต 7 อ.หาดใหญ่ แทนนายสิรดนัย พลายด้วง หรือ สจ.กอล์ฟ ที่ลาออกในวันที่ 14 ก.ย. คาดว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งประมาณ 60% จากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 32,676 คน โดยมีหน่วยเลือกตั้ง 50 หน่วย
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศหาเสียงของผู้สมัคร ส.อบจ.เขต 7 จำนวน 2 คน นายนรุตม์ชัย สอนคง ทีมสงขลาพลังใหม่ และนายอนลอัทธ์ พลธนนินท์ธัญ จากพรรคประชาชน เงียบเหงา มีแต่ปักป้ายหาเสียง ไม่มีการเปิดเวทีปราศรัยแต่อย่างใด
ด้าน ร.ต.อ.สมนึก กุลมณี ผอ.กตต.จ.สงขลา กล่าวว่า การหาเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดในการเลือกตั้ง ส.อบจ.เขต 7 อ.หาดใหญ่ คาดว่าจะรู้ผลไม่เกินเวลา 18.00 น. โดยมีศูนย์รวมคะแนนที่หน้าสำนักงาน ทต.น้ำน้อย อ.หาดใหญ่ หากคะแนนโหวตโนมากกว่าคะแนนผู้ได้คะแนนสูงสุด จะต้องมีการประกาศรับสมัครเลือกตั้งใหม่