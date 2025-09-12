วิสามัญคนร้าย เหตุปะทะเดือด ห้วยเต่า สะบ้าย้อย เพิ่มกำลังปิดล้อมเข้มงวด

วิสามัญ 2 คนร้าย ปะทะเดือด ห้วยเต่า สะบ้าย้อย หลังปิดล้อมข้ามคืน
เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 12 กันยายน ยังมีเสียงปืนดังเป็นระยะ ขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่บ้านห้วยเต่า อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา หลังได้รับรายงานว่ามีกลุ่มก่อความไม่สงบชายแดนภาคใต้หลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ รายงานว่ามีผู้เสียชีวิต 1 ราย ทราบชื่อ คือ รอมือลี สะลีมิง เป็นเจ้าของรถกระบะ ให้นายบาดือลี สะนิ ไปวางระเบิดรางรถไฟรางรถไฟคลองแงะ อีกคนยังไม่ทราบชื่อ
รายงานว่า ระหว่างการเข้าตรวจค้น ได้เกิดการปะทะกับกลุ่มคนร้ายอย่างดุเดือด ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องกระจายกำลังเข้าปิดล้อมพื้นที่อย่างเข้มงวด
เจ้าหน้าที่เผยว่า ปฏิบัติการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกดดันและจำกัดการเคลื่อนไหวของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้ ยืนยันว่า จะดำเนินการต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย มีการเรียนกำลังเจ้าหน้าที่เข้าเสริมเพื่อกดดันกลุ่มคนร้ายที่หลบซ่อมตัวในภูเขา
ต่อมาเวลา 15.40 น. มีรถโรงพยาบาลสะบ้าย้อย 1 คัน รถกู้ชีพอบต. คูหา 1 คัน รถกู้ชีพมูลนิธิฮิลาลอะห์มัร สะบ้าย้อย 2 คัน สแตนด์บายรอเก็บศพผู้เสียชีวิต
รายงานว่าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ อ.นาทวี ผู้ว่าชการ จ.สงขลา มอบหมายให้ นายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ ปลัด จ.สงขลา และ นางนิตยา มณีโชติ รองนายกเหล่ากาชาดนายวรินทร ทองขาว นายอำเภอนาทวี จ.สงขลา ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบตะกร้าเยี่ยมและเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท แก่ทหารบาดเจ็บ 4 นาย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และครอบครัว โดยมี นางอังคณา ทองขาว นายกกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดและอำเภอเข้าร่วม
ทั้งนี้ เหตุดังกล่าว เกิดเมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 11 กันยายน ระหว่างการเดินทางเข้าพื้นที่บ้านห้วยเต่า อำเภอสะบ้าย้อย รถหุ้มเกราะทหาร REVA ประสบอุบัติเหตุตกไหล่ทางลึกประมาณ 10 เมตร บริเวณถนนสายคลองพน–ห้วยเต่า พื้นที่หมู่ 16 บ้านคลองพน ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา เนื่องจากเส้นทางภูเขาสูงชันและมีร่องไหล่ทางแคบ ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารได้รับบาดเจ็บ 8 นาย มี 4 นาย