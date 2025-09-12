พบศพชายปริศนา สวมกางเกงคล้ายทหาร ลอยอืดกลางลำน้ำชี ชายแดนพนมดงรัก

พบศพชายสวมกางเกงคล้ายทหาร เสียชีวิตลอยอืดกลางลำน้ำชี ชายแดน อ.พนมดงรัก ผู้ใหญ่บ้านเผยไม่ใช่คนในพื้นที่
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 กันยายน นายประสิทธิ์ เครือศรี ผู้ใหญ่บ้านโคกโบสถ์ ตำบลโคกกลาง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ได้รับแจ้งจากลูกบ้านว่าพบศพคนลอยอืดอยู่ในลำน้ำชี ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ห่างจากหมู่บ้านประมาณ 1 กิโลเมตร จึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พนมดงรัก เข้ามาตรวจสอบ
ที่เกิดเหตุเป็นลำน้ำชี ซึ่งมีน้ำไหลเอื่อยอยู่ตลอดเวลา โดยลำน้ำชีกั้นระหว่างพื้นที่อำเภอพนมดงรัก และอำเภอบ้านกรวด โดยศพที่พบลอยติดต้นไม้ริมฝั่ง ลักษณะนอนคว่ำหน้าขึ้นอืด มีหนอนแมลงวันตอมจำนวนมาก สภาพศพไม่สวมเสื้อ ใส่กางเกงขายาวคล้ายกับกางเกงทหาร และสวมรองเท้าผ้าใบ
หน่วยกู้ภัยพนมดงรักกตัญญูนำศพขึ้นมาจากน้ำ จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบหลักฐานใดๆ ติดตัว พบเพียงข้อมือด้านซ้ายสวมนาฬิกา และที่คอห้อยพระเป็นสร้อยสเตนเลส เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พนมดงรัก นำศพส่งแพทย์เวร รพ.พนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการตาย และรวบรวมพยานหลักฐานสืบสวนหาญาติต่อไป
นายประสิทธิ์กล่าวว่า ได้รับแจ้งจากลูกบ้านที่เข้ามาหาเห็ดในป่าแห่งนี้ เบื้องต้นไม่ใช่คนในหมู่บ้าน และไม่คุ้นหน้า ซึ่งพื้นที่ใกล้เคียงก็ไม่มีรับแจ้งคนหาย แต่สภาพศพไม่ใส่เสื้อ ใส่กางเกงทหาร จะเป็นศพทหารหรือไม่ อันนั้นยังไม่ทราบ