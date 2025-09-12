สุดสลด นักเรียนชายวัย 14 ขี่ จยย.ข้ามฝายน้ำล้นกลับบ้าน ถูกน้ำป่าไหลหลากพัดตกจมหาย
วันที่ 12 กันยายน 2568 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดน้ำป่าหลากไหลทะลักท่วมในเขต อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ โดยไหลได้บ่าท่วม บ้านวัด และพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านมาต่อเนื่องกว่า 2 วันแล้ว และมวลน้ำป่าที่หลากลงมาจากเทือกเขาพังเหย ได้หลากผ่านเข้าสู่พื้นที่รอยต่อที่ อ.จัตุรัส หลากท่วมในหลายตำบล ทั้งที่ ต.บ้านขาม และที่ต.กุดน้ำใส
โดยเมื่อช่วงค่ำวานนี้ (11ก.ย.68) เกิดเหตุน้ำป่าไหลเชี่ยวจากอำเภอบำเหน็จณรงค์ ไหลเชี่ยวแรงเข้าท่วมในพื้นที่การเกษตรของอำเภอจัตุรัส ได้พัดรถจักรยานยนต์ และร่างเด็กนักเรียนจมหายไปตามสายน้ำ ในจุดเกิดเหตุที่บริเวณฝายน้ำล้น ข้ามลำห้วยทราย ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านใหม่นาดี หมู่ 5 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ และหมู่บ้านหนองอีหล่อ ต.บ้านตาล อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ
เจ้าหน้าที่จึงออกไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยสว่างคุณธรรมสาขาจัตุรัส และหน่วยกู้ภัยชุดเฉพาะกิจชุดค้นหาทางน้ำ และ ฮุก 31 โดยจุดเกิดเหตุเป็นฝายน้ำล้นกั้นลำห้วยทราย อยู่กลางทุ่งนาเชื่อมต่อ 2 หมู่บ้าน ที่มีกระแสน้ำไหลแรงหลากลงมาจากอำเภอบำเหน็จณรงค์ ที่กำลังไหลเชี่ยวทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรในพื้นที่หมู่บ้านใหม่นาดี หมู่ 5 ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ หน่วยกู้ภัยฯ จึงช่วยกันจัดชุดดำน้ำค้นหา โดยใช้เวลานานหลายชั่วโมง
จนล่าสุดเมื่อช่วงเวลา 14.40 น.ที่ผ่านมา ได้พบรถ จยย.ฮอนด้าเวฟ สีน้ำเงินทะเบียน กคพ 583 ชัยภูมิ จมอยู่ใต้ก้นฝายน้ำล้นดังกล่าว ห่างออกไปประมาณ 300 เมตร ได้พบร่างเด็กนักเรียนชาย อายุ 14 ปี ชาวบ้านใหม่นาดี ต.บ้านขาม อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ลอยขึ้นอึดเหนือน้ำขึ้นมา ลักษณะคว่ำหน้าอยู่ในชุดกีฬาของโรงเรียน เสื้อแขนสั้นสีม่วง กางเกงขายาวแถบดำม่วง เจ้าหน้าที่จึงได้ช่วยกันนำร่างขึ้นจากน้ำ
จากการสอบถามญาติๆของเด็กนักเรียนชายที่เสียชีวิต ทราบว่าชื่อ น้องไอซ์ กำลังขับ จยย.จะกลับบ้านเพื่อนำแบตเตอรี่มาชาร์จไฟ ในขณะที่น้องไอซ์ ขับรถ จยย.ผ่านทางข้ามบริเวณถนนบนสันฝายน้ำล้น น่าจะถูกกระแสน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวแรง พัดรถ จยย.และร่างตกลงไปในลำห้วยบริเวณด้านล่างของฝายน้ำล้นดังกล่าว ก่อนจะจมน้ำหายไป เมื่อญาติพี่น้องไม่เห็นน้องไอซ์ กลับบ้านผิดปกติ เมื่อช่วงค่ำวานนี้ที่มีคนได้ยินเสียงว่ามีเสียงคล้ายรถ จยย.บิดเครื่องเสียงดังก่อนเงียบหายไปในจุดฝายน้ำล้นดังกล่าว จึงพากันออกตามหาและแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยค้นหาจนพบศพดังกล่าว
นายสมคิด ตรงดี อายุ 60 ปี ตาน้องไอช์ และ ว่าที่เรือตรี ธราธิป พหลภิญโญ นายอำเภอบำเหน็จณรงค์ ที่ได้เดินทางมาพื้นที่ดูจุดการค้นหาน้องวัย 14 ปี หายลงไปในน้ำในครั้งนี้ด้วย กล่าวว่า สำหรับตัวน้องไอซ์ หรือ ด.ช.วรรณสิงห์ ภูแวน อายุ 14 ปี เป็นช่างประกอบเครื่องเสียง ของ sk.ซาวด์ ซึ่งในวันนี้เตรียมที่จะนำเครื่องเสียงไปแข่งขันประกวด ที่ห้างโรบินสัน ชัยภูมิ แต่แล้วน้องก็ไปไม่ถึงฝันมาเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นจนเสียชีวิตก่อน ในขณะที่พบร่างผู้เป็นยายร้องไห้เสียใจจนเป็นลมล้มลงกับพื้นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ต้องช่วยกันปฐมพยาบาลให้ตั้งสติกลับคืนมาหลายครั้ง
อย่างไรก็ตาม ครั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องส่งร่างน้องวัย 14 ปี ไปชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงอีกครั้งอย่างละเอียดก่อน พร้อมตรวจสอบจุดเกิดเหตุและสอบปากคำพยานเพิ่มเติม ตามขั้นตอนกฎหมาย ก่อนมอบร่างน้องให้ทางญาติๆรับศพไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไป