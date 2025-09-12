รวบหนุ่ม 37 เมาซ้อมเมียน่วม ก่อนจุดไฟเผาบ้านวอด
เมื่อวันที่ 12 กันยายน ผู้สื่อข่าวรายงานจาก จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เวียงชัย จ.เชียงราย ได้ควบคุมตัวและสอบปากคำนายชาญวิทย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 37 ปี ชาว จ.อำนาจเจริญ ดำเนินคดีตามกฎหมาย หลังจากก่อเหตุเผาบ้านพัก ในพื้นที่ ม.9 ต.เมืองชุม อ.เวียงชัย ซึ่งเป็นบ้านไม้เสียหายทั้งหลังเมื่อคืนวันที่ 10 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากตัวบ้านที่เสียหายแล้ว ยังมีรถเก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นวีออส และรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ และทรัพย์สินอื่น ๆ ภายในบ้านถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมด
จากการสอบสวนทราบว่า บ้านหลังดังกล่าวเป็นของ น.ส.กนกพร (สงวนนามสกุล) อายุ 36 ปี อาศัยอยู่กับลูกสาว คือ น.ส.วนิดา (สงวนนามสกุล) อายุ 20 ปี กระทั่งเมื่อ 5 ปีก่อน น.ส.กนกพรได้รู้จักกับนายชาญวิทย์ทางเฟซบุ๊ก ก่อนจะตกลงคบหากัน และนายชาญวิทย์ได้เดินทางมาจากภาคอีสาน มาอาศัยอยู่กินด้วยกันที่บ้านของน.ส.กนกพร
น.ส.กนกพร กล่าวว่า ช่วงแรกนายชาญวิทย์มีนิสัยใจคอดี เป็นที่ไว้วางใจของภรรยาและลูกเลี้ยง แต่ช่วงหลังมานี้มักดื่มสุราจนเมามาย และเมื่อกลับถึงบ้านก็จะเปิดฉากทะเลาะกับภรรยาและลูกเลี้ยงอยู่เป็นประจำ จนครั้งล่าสุดถึงขั้นเผาบ้านและทำให้ทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งเป็นของภรรยาเสียหายดังกล่าว
จากการสอบปากคำนายชาญวิทย์ฯให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ว่าได้เผาบ้านที่เกิดเหตุจริง กระทำไปด้วยความโมโห หลังจากที่ทำร้ายร่างกาย น.ส.กนกพรแล้ว เมื่อ น.ส.กนกพรฯพร้อมบุตรสาวถูกทำร้ายได้ออกจากบ้านไป นายชาญวิทย์ฯจึงเข้าไปในบ้านจุดไฟเผาที่นอน จนเกิดไฟลุกลามไหมตัวบ้านทั้งหมด