จับ 5 คนไทย ลักกลับเข้าปท. อ้างถูกหลอกเปิดบัญชีม้าในกัมพูชา พอบัญชีโดนปิด ถูกนำมาทิ้งชายแดน
เมื่อเวลา 13.30 น วันที่ 12 ก.ย. 68 ที่ห้องประชุม สภ.โป่งน้ำร้อน พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จันทบุรี ร่วมกันสอบปากคำคนไทย 5 ราย ที่ถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกไปทำงานเป็น “บัญชีม้า” ในกัมพูชา หลังจากทั้งหมดพยายามลักลอบกลับเข้าประเทศ ผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนถูกเจ้าหน้าที่
ตรวจพบ
ผู้บังคับการตำรวจภูธรฯ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเมื่อเวลา 23.30 น. ของวันที่ 11 ก.ย.ที่ผ่านมา หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรี (ฉก.นย.จันทบุรี) ได้ตรวจพบบุคคลต้องสงสัย 5 ราย พยายามลักลอบข้ามแดนบริเวณบ้านเขียว ต.คลองใหญ่ อ.โป่งน้ำร้อน เมื่อตรวจสอบทราบว่าทั้งหมดเป็นคนไทย ที่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งสแกมเมอร์ จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย น.ส.ณชนก อายุ 38 ปี จ.เชียงใหม่ , น.ส.มัลลิการ์ อายุ 33 ปี จ.พะเยา , นายพิทยา อายุ 25 ปี จ.สุรินทร์ , น.ส.ธันยากรณ์ อายุ 33 ปี จ.ตรัง และนายเอ นามสมมุติ (นายชาญกร) อายุ 18 ปี จ.เชียงใหม่
สอบสวน ผู้เสียหายทั้งหมดให้ข้อมูลตรงกันว่า ได้หลงเชื่อประกาศรับสมัครงานบนแอปพลิเคชั่นเฟซบุ๊กและไลน์ ที่เสนอค่าตอบแทนสูงแลกกับการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อทำงานในประเทศกัมพูชา แต่เมื่อเดินทางข้ามแดนไปยังปอยเปต กลับถูกยึดบัตรประชาชน สมุดบัญชี และโทรศัพท์ พร้อมถูกกักตัวไว้ในตึกคาสิโนที่ชื่อว่า “ซานโห” โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ
ต่อมา เมื่อบัญชีธนาคารที่ผู้เสียหายเปิดไว้ถูกระงับการใช้งาน หรือที่เรียกว่า “ม้าตาย” ผู้ดูแลจึงนำทั้งหมดไปทิ้งที่ จ.ไพลิน ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนฝั่งจันทบุรี พร้อมชี้เส้นทางให้ลักลอบกลับเข้ามาในประเทศไทยผ่านช่องทางธรรมชาติ โดยแต่ละคนมีเงินติดตัวเพียงคนละ 1,000 บาท
หนึ่งในเหยื่อซึ่งเป็นเยาวชนอายุ 18 ปี ให้ข้อมูลที่น่าตกใจว่า ระหว่างที่ ถูกควบคุมตัวจะถูกคนดูแลทำร้ายร่างกาย และขังเดี่ยวในห้องมืดหากไม่ยอมทำงาน นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ยังมีคนไทยที่ถูกหลอกไปเปิดบัญชีม้าและตกค้างอยู่ในปอยเปตอีกจำนวนมาก
เบื้องต้นทางตำรวจจะนำตัวผู้เสียหายทั้ง 5 ราย ไปสอบสวนเพิ่มเติม ก่อนส่งตัวให้ สภ.โป่งน้ำร้อน ดำเนินการตามกฎหมายคนเข้าเมือง ซึ่งต้องเสียค่าปรับรายละ 2,000 บาท และอาจถูกดำเนินคดีในข้อหาเปิดบัญชีม้าด้วย ส่วนเยาวชนอายุ 18 ปี อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง จากเจ้าหน้าที่ พม.
ขณะที่ พล.ต.ต.ผดุงศักดิ์ รักษาสุข ได้เน้นย้ำถึงผู้ที่อยากไปทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน ให้ดูกรณีนี้เป็นตัวอย่าง ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงภัยจากการค้ามนุษย์และการหลอกลวงแรงงานไทย ไปเป็นเครื่องมือของขบวนการ “สแกมเมอร์” ซึ่งยังคงเป็นภัยคุกคามที่รุนแรงและต่อเนื่อง โดยทางตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งดำเนินการสืบสวนกวาดล้างต่อไป