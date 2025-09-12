ไฟไหม้ร้านอาหารอีสานชื่อดังกลางหัวหิน รถดับเพลิงเร่งสกัด หวั่นลามธนาคารใหญ่ข้างเคียง
ช่วงเย็นวันที่ 12 กันยายน 2568 เกิดเหตุเพลิงไหม้ ร้านอาหารอีสานชื่อดัง “ร้านเป็นลาว” สาขาหัวหิน ซึ่งตั้งอยู่ติดกับ ธนาคารกรุงเทพ สาขาหัวหิน ริมถนนเพชรเกษม เขตเทศบาลนครหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รถดับเพลิงเทศบาลนครหัวหิน จำนวน 3 คัน และทีมกู้ภัยมูลนิธิสว่างหัวหินธรรมสถาน เร่งเข้าระงับเหตุ พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.หัวหิน คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร เนื่องจากพื้นที่เกิดเหตุอยู่ริมถนนสายหลักที่มีรถสัญจรหนาแน่น โดยมี นายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอหัวหิน, นางสาวบุษบา โชคสุชาติ, นายสรรภพ อึ้งรัศมี รองนายกเทศมนตรีนครหัวหิน และนายจีรวัฒน์ พราหมณี ปลัดเทศบาลนครหัวหิน ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์
ผู้เหตุเหตุการณ์ เล่าว่า เพลิงเริ่มลุกไหม้อย่างรุนแรงจากด้านหน้าของอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 4 ชั้น ซึ่งตกแต่งด้วยหญ้าคาเทียม ทำให้ไฟลุกลามรวดเร็ว กลุ่มควันพวยพุ่งและเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
ด้านเจ้าหน้าที่นักผจญเพลิง ต้องเร่งฉีดน้ำสกัด โดยใช้เวลาไม่นานจึงสามารถควบคุมเพลิงได้สำเร็จ ความเสียหายจำกัดอยู่ที่ด้านหน้าอาคาร เช่น แอร์ ป้ายร้าน และวงกบประตูหน้าต่าง ขณะที่ภายในร้านไม่ได้รับความเสียหาย และสามารถป้องกันไม่ให้ไฟลุกลามไปยัง ธนาคารกรุงเทพ และอาคารพาณิชย์ข้างเคียง ได้ทันเวลา
นายประสูตร หอมบรรเทิง นายอำเภอหัวหิน เปิดเผยว่า เหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้เสียหายอย่างหนักเฉพาะด้านหน้าร้านเท่านั้น โชคดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ ส่วนสาเหตุที่แท้จริงยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ โดยรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่
สำหรับ “ร้านเป็นลาว” สาขาหัวหิน เปิดให้บริการตั้งแต่ปลายปี 2565 เป็นสาขาของร้านอาหารอีสานชื่อดังจากเขาใหญ่ และได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่อย่างมาก